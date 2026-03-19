Malas noticias para el Valencia CF con su cedido Alberto Marí: tiene que ser operado

El delantero no estaba teniendo su mejor temporada en el CD Mirandés en donde está cedido durante esta temporada. El alicantino ha tenido sus altos y sus bajos pero nunca ha tenido continuidad. Ahora se ha lesionado muscularmente y todo apunta a que se pierde lo que resta de campaña

No ha recibido buenas noticias el Valencia CF ya que uno de los futbolistas que tiene cedido durante esta temporada, Alberto Marí, prácticamente ha dicho adiós a lo que resta de campaña ya que una lesión le obliga a pasar por el quirófano y por tanto tiene muy complicado jugar en este curso. Una temporada en la que Alberto Marí ha estado cedido en el CD Mirandés en donde ha tenido sus altos y sus bajos, careciendo de continuidad lo que no es beneficioso para su desarrollo.

Alberto Marí, delantero del Valencia CF, va a ser operado de una lesión del bíceps femoral de la pierna izquierda la cual va a ser supervisada por el jefe de los servicios médicos del club de Mestalla, Pedro López, a pesar de que el futbolista está cedido en el CD Mirandés. Esto supone un varapalo para el jugador, natural de Alicante, que seguramente no pueda disputar minutos en lo que resta de campaña. Por tanto, no podrá seguir desarrollándose tal y como era su objetivo en esta campaña.

La temporada de Alberto Marí en el CD Mirandés y el plan del Valencia CF con el delantero

Alberto Marí, de 24 años, no ha tenido su mejor temporada en el CD Mirandés, en donde está cedido. El delantero ha tenido altos y bajos durante la campaña pero ha carecido de continuidad para demostrar su valía. El valenciano sólo ha disputado 19 partidos y 960 minutos en los que ha marcado 1 gol y ha dado 2 asistencias. Números un poco pobres que no son buena noticia para el propio Alberto Marí.

Y es que Alberto Marí no ha aprovechado su oportunidad en la Segunda división y todo apunta a que su futuro está más fuera que dentro del Valencia CF. El delantero va a volver a club de Mestalla este verano, con el que tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero el Valencia CF tiene el plan de volverle a darle salida porque no tiene hueco en la primera plantilla.

El comunicado del Valencia CF anunciando que Alberto Marí tiene que ser operado

'El jugador del Valencia CF Alberto Marí será operado de su lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda mañana viernes, 20 de marzo, en Valencia.

El delantero, que ha militado en calidad de cedido en el CD Mirandés esta temporada, será intervenido por el doctor Ignacio Muñoz Criado, con la supervisión del jefe de los servicios médicos del Valencia CF, el doctor Pedro López'.