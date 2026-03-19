Meten al Valencia en la carrera por el fichaje de un prometedor brasileño: Léo Azevedo

El centrocampista está brillando a gran nivel en la Segunda división de Portugal. Un rendimiento que ha provocado que varios clubes, entre los que se encuentra el club valenciano, pregunte por su situación y también por las condiciones económicas por la que se podría hacer una operación que no sería cara

El Valencia CF está totalmente centrado en esta temporada en donde quiere conseguir la permanencia en Primera división. Ese es el objetivo del equipo que entrena Carlos Corberán ya que de manera paralela la nueva dirección deportiva del club valencianista trabaja en planificar la próxima campaña. Como en cada mercado de fichajes de verano se tiene previsto en el Valencia CF varias salidas y también llegadas, siendo una de las posiciones a reforzar la de centrocampista ya que la continuidad de Guido Rodríguez está en el aire y se cuenta con la salida de Baptiste Santamaria. Con esta tesitura, el Valencia CF ha preguntado por un prometedor brasileño que juega en Portugal: Léo Azevedo.

Meten al Valencia CF en la carrera por el fichaje de Léo Azevedo, centrocampista del Torreense

El Valencia CF está abierto a reforzar todas y cada una de la posiciones de su plantilla de cara a la próxima temporada y una de ellas es la de centrocampista en donde se cuenta con la continuidad de Javi Guerra, Filip Ugrinic y Pepelu, existiendo un cuarto lugar en donde se tiene preferencia por Guido Rodríguez, pero en donde se sondean otras opciones, principalmente más económicas.

Así pues, según informa Sportitalia, el Valencia CF ha preguntado por la situación y las condiciones de Léo Azevedo, un centrocampista de 22 años que está brillando en el Torreense de la Segunda división de Portugal. El pivote ha marcado 3 goles y ha dado 2 asistencias en los 28 partidos que ha disputado esta temporada.

Su fichaje no saldría muy caro al Valencia CF debido a que el Léo Azevedo acaba contrato con el Torreense el 30 de junio de 2027, entra en el último año de vinculación contractual, y además el club portugués rechazó propuesta del Levski Sofía y del FC Dallas de 1 millón y 1'5 millones de euros respectivamente durante la pasada ventana de transferencias de invierno.

Con todo, el Valencia CF no es el único equipo que ha sondeado la opción de Léo Azevedo ya que Niza y Rio Ave también lo tienen en sus respectivas agendas.

El plan del Valencia CF de cara al mercado de fichajes de verano próximo en la posición de centrocampista

A pesar de este interés por Léo Azevedo, centrocampista del Torreense, en el Valencia CF le siguen dando prioridad a fichar a Guido Rodríguez en la posición de centrocampista. El problema con el argentino es que hay que llegar a un acuerdo sobre su salario y las posturas por ahora no se han entendido. De ahí que el de Sáenz Peña sólo firmara con el Valencia CF hasta el final de esta temporada.

De no llegar a un entendimiento, el Valencia CF sondea otra opciones para reforzar el centro del campo, una de ellas fue Aliou Dieng pero el refuerzo no se ha terminado de concretar. Otra es este Léo Azevedo que gusta, pero aún no hay nada hecho.

En el Valencia CF se quiere un centrocampista más para la siguiente temporada, ya que se cuenta con que sigan Javi Guerra, Filip Ugrinic y Pepelu y se buscará salida a Baptiste Santamaria.