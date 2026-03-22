Cunde el pánico en Nervión: el temible calendario del Sevilla FC y las desastrosas cifras en el Sánchez-Pizjuán

Es el equipo español que más derrotas suma en los cuatro últimos cursos (un total de 63) y es el peor local de LaLiga en este tiempo, (29 derrotas y 20 empates). A sólo tres puntos del descenso, acabará este 25/26 con cinco duelos seguidos ante rivales que luchan por meterse en Europa

El fútbol de clubes pulsa el botón de pausa durante 15 días y, a la vuelta de este primer parón de 2026 por los compromisos de las selecciones nacionales para la disputa de la jornada 30, a LaLiga EA Sports sólo le quedarán nueve jornadas para dirimir una clasificación que tendrá al Sevilla FC en una apurada decimoquinta plaza. Eso, claro está, siempre que este domingo todo se quede como está; pues si al Deportivo Alavés (17º, con 28 puntos) le da por ganar en su visita al RC Celta de Vigo desplazará a los nervionenses hasta el decimosexto escalón, a sólo tres puntos de los puestos de descenso que marca el RCD Mallorca (18º, con 28) y con el 'goal-average' particular perdido tras el balance de 7-2 en sus dos choques de este curso.

Vedat Muriqi falló un penalti en el tiempo añadido que habría evitado la derrota del equipo balear en su visita al Elche CF (16º, con 29 puntos), cuya victoria por 2-1 les permite adelantar al Alavés, salir momentáneamente del descenso y meter en su lugar a los bermellones dentro de un pozo clasificatorio en el que también están el Levante UD (19º, con 26) y el Real Oviedo, que vuelve a profundizar en su condición de colista después de perder precisamente en el feudo granota por 4-2.

En estas agónicas lides está metido hasta el corvejón el Sevilla FC, que cierra el grupo del resto de aspirantes que se han asegurado tener un final de curso movidito. Además, la situación se hace aún más inquietante viendo el temible calendario que le queda por delante al equipo dirigido por un Matías Almeyda que se encuentra en la cuerda floja, más cuestionado que nunca, después de sus calamitosas decisiones en la derrota ante un rival directo como el Valencia CF (0-2), que con los tres puntos que se llevó del Sánchez-Pizjuán ha ascendido hasta la undécima plaza con +7 sobre el RCD Mallorca.

Nervión regala puntos: el Sánchez-Pizjuán ha visto en cuatro años las mismas derrotas que en los 10 anteriores

Teniendo en cuenta la preocupante situación del Sevilla FC, con el añadido de que ya lleva tres años seguidos librándose 'in extremis' del descenso, cabría destacar la importancia de recuperar la condición de fortín inexpugnable que en su día ostentó el Ramón Sánchez-Pizjuán. Sin embargo, la estadística tampoco ofrece motivos de esperanza en ese sentido.

Más bien todo lo contrario: en los últimos cuatro años (2022-2026), la afición nervionense ha visto el mismo número de derrotas en casa (29) que en toda la década anterior (2012-2022). En la 22/23 cayó siete veces, en la 23/24 fueron ocho, en la 24/25 sucumbió en otras siete citas y en esta 25/26 puede batir un récord negativo histórico.

El 0-2 ante el Valencia CF propinó al Sevilla FC la séptima derrota como local de esta temporada. Antes que el conjunto che vencieron en Nervión el Getafe CF (1-2), el Villarreal CF (1-2), el RCD Mallorca (1-3), el Real Betis (0-2), el Levante UD (0-3) y el RC Celta de Vigo (0-1). Asimismo, se han llevado puntos el Elche CF (2-2), el Girona FC (1-1), el Deportivo Alavés (1-1) y el Rayo Vallecano (1-1). Es decir, siete de los diez últimos clasificados han puntuado en el Sánchez-Pizjuán, donde el Sevilla FC sólo ha podido ganarle a FC Barcelona (4-1), CA Osasuna (1-0), Real Oviedo (4-0) y Athletic Club (2-1).

El calendario del Sevilla FC para las nueve últimas jornadas de LaLiga EA Sports

Al equipo nervionense le quedan cinco salidas y cuatro partidos en casa para librarse de su firme candidatura al descenso. Jugará a domicilio contra los dos últimos en abril, recibiendo entre medias al Atlético de Madrid, y finalizará LaLiga jugando en las cinco últimas jornadas contra cinco equipos implicados en la lucha por las plazas europeas. Para echarse a temblar.