Reunión de urgencia en el Sevilla FC para debatir el futuro de Almeyda entre rumores que ponen nombre a su posible sustituto

Excelente orador, el argentino sabe exponer el diagnóstico pero es incapaz de frenar síntomas que incluso empeoran con sus surrealistas recetas. Ante el Valencia, perpetró otra serie de catastróficas decisiones que convierten su continuidad en mera necesidad económica

La frase hecha de 'Pegarse un tiro el pie' se inventó justo para definir situaciones tan inexplicables como la que se vivió ayer en el Sevilla FC; es decir, casos extremos en los que se queda cortísimo lo del 'meterse solo en un lío' o 'poner un palo en su propia rueda'. Justo en el día en el que acababa su injusta sanción de siete encuentros, reducida a cinco por los servicios jurídicos del club, Matías Almeyda sufrió un ataque de locura que ofrece sobradísimos motivos para no volver a sentarse en el banquillo nervionense.

Reunión de la directiva del Sevilla FC entre rumores y tensa espera: Luis García Plaza suena como sustituto

De hecho, por los pasillos del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán había quien se encogía de hombros con indisimulable impotencia sin atreverse a negar que si la situación económica no fuese tan mala, el 'Pelado' tendría ya firmado el finiquito de su contrato por tres temporada (2028) y habría sido despedido de manera fulminante nada más terminar la infumable derrota por 0-2 ante un rival directo como es el Valencia CF.

Parece una exageración, pues justo en las últimas semanas se había visto un efecto catártico en su sanción y la plantilla había demostrado estar a muerte con Almeyda, pero la de este pasado sábado fue una noche de cuchillos largos en Nervión. Es más, según avanza una información de la Cadena Cope, los miembros de la comisión deportiva del Sevilla FC se reunieron de urgencia en el antepalco del Sánchez-Pizjuán para decidir qué hacer con el entrenador. Hasta tal punto es así, que en varios corrillos salió el nombre de Luis García Plaza como posible apagafuegos de urgencia. También, por motivos obvios, el de su ayudante Javi Martínez e incluso hay quien vuelve a mencionar a Joaquín Caparrós, actual presidente de honor del club.

En ese momento, para mayor literatura dramática, Matías Almeyda llevaba 40 minutos encerrado en el vestuario. Al margen de la charla que hubiese en la caseta, el técnico reapareció cambiado de ropa y recién duchado después de sufrir una indisposición fruto de la enorme tensión que le generó tener que ver desde la grada el partido más surrealista que se ha visto en Nervión. Y ya es decir. Su reacción fue asumir enteramente la culpa y poner su cargo a disposición de la entidad: "Si la solución es que yo me vaya, no hay problema''.

Los pecados de Almeyda: Azpilicueta, Alexis Sánchez, Suazo, Agoumé, bandazos tácticos, debilidad en Nervión...

La enésima lesión de César Azpilicueta, que trabaja a destajo para recuperarse durante la semana, ser titular y aguantar un ratito sobre el terreno de juego; la decisión de sustituir al veterano defensor navarro por Akor Adams, al que echó a una banda; el agravante de encajar el 0-1 justo en la acción siguiente en un grosero error del desacertadísimo Alexis Sánchez, otro empecinamiento de Almeyda al nivel de esa innegociable titularidad de Gabriel Suazo a pesar de que el chileno no mejora al canterano Oso por mucho que éste tenga fiebre...

También le señala el indignante trote de Lucien Agoumé, incomparecente en la cobertura de la acción en la que llegó el 0-2 al descanso después de ver la décima tarjeta amarilla que le costará cumplir ciclo por segunda vez este curso y perderse el duelo ante el Real Oviedo; la desaparición de Batista Mendy; los constantes bandazos en el dibujo o las posiciones de sus jugadores; cambiar lo que funciona y redundar en lo que no sale; la interminable lista de errores no forzados; los lamentables números como local...

Ni al peor enemigo del Sevilla FC se le habría ocurrido un guion tan retorcidamente demencial. Y, obviamente, todo juega en contra del míster. Para colmo, en esta fulminante derrota ante el Valencia también terminaron tocados jugadores importantes como Djibril Sow y Juanlu Sánchez -quien tuvo que ser enviado al hospital tras el descanso debido a su choque de cabezas con José Luis Gayà-, desde este mismo domingo se marchan un total de ocho internacionales con sus respectivas selecciones...

Este parón liguero de 15 días se va a hacer eterno en Nervión. El miedo a descender, 26 años después, está más presente que nunca. El colchón ha menguado hasta los tres puntos, quedan nueve finales para que acabe LaLiga 25/26 y nadie puede asegurar que a Matías Almeyda le vaya a dar tiempo a vivirlas todas después del cartuchazo en el pie que él mismo se pegó este pasado sábado.