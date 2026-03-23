De Julián Calero a Luís Castro y el Levante vuelve a empezar de cero en su lucha por la permanencia

El conjunto granota vive su momento más dulce de la temporada pese a seguir siendo penúltimo en la tabla. Tras ganar al Oviedo, el cuadro valenciano vuelve a estar a los mismo puntos de la salvación que cuando se produjo el relevo en su banquillo

El Levante, penúltimo de LaLiga EA Sports con 26 puntos, se ha colocado a tres puntos del Elche, equipo que marca la permanencia en Primera con 29, y no estaba tan cerca de esas posiciones desde que despidió el pasado 30 de diciembre de 2025 al entrenador Julián Calero.

Fue en la jornada 14 del presente campeonato, tras caer por 0-2 en casa ante el Athletic Club en una derrota que provocó la destitución de Calero, que en los catorce partidos que dirigió al equipo en Primera tuvo un balance de dos victorias, tres empates y nueve derrotas. El Levante, que había encadenado cuatro derrotas seguidas al perder ante el Athletic Club, era penúltimo con nueve puntos y Osasuna, empatado con el Girona a 12 puntos, marcaba la zona de salvación.

El equipo valenciano vuelve a estar ahora a un partido de la permanencia, aunque, eso sí, tiene la diferencia de goles particular perdida con el Elche, ya que cayó por 2-0 en el Martínez Valero en la primera vuelta y se impuso al cuadro ilicitano por 3-2 en el estadio Ciutat de València en la segunda vuelta del campeonato de liga.

El equipo de Luís Castro llegó a estar a siete puntos de la permanencia entre la jornada 24 y 25, pero a partir del triunfo ante el Deportivo Alavés, en la jornada vigésimo sexta, ha ido poco a poco recortando puntos con el cuarto por la cola.

De hecho, el Levante vive ahora su mejor momento a falta de nueve partidos para el final. Es la primera vez en la temporada 25-26 que el Levante encadena cuatro partidos seguidos sin perder. En este periodo primero ganó al Deportivo Alavés (2-0), empató ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y venció el pasado sábado al Real Oviedo (4-2).

El cuadro levantinista afronta el descanso en la competición por los partidos internacionales con buenas sensaciones para preparar el duelo en Anoeta ante la Real Sociedad del próximo 4 de abril.

Un protagonista muy especial: Carlos Espí

Y esta racha levantinista coincide con el momento que atraviesa el delantero valenciano Carlos Espí, nominado al mejor jugador del mes de marzo de LaLiga EA Sports al haber anotado seis goles en los últimos cuatro partidos del Levante, admitió que vive uno de los mejores meses de su vida.

“A nivel personal es de los mejores meses de mi vida, estoy muy contento y voy a seguir trabajando para conseguir más goles y victorias”, dijo de forma breve a los medios oficiales del Levante.

El delantero, de 20 años y recién renovado hasta 2028, se ha convertido en el primer jugador en la historia del Levante que marca seis goles en cuatro partidos seguidos en Primera.

Espí firmo los dos goles del Levante ante el Alavés (2-0), en los empates ante el Girona (1-1) y Rayo Vallecano (1-1) y anotó dos de los cuatro tantos de su equipo en el triunfo frente al Real Oviedo (4-2) el pasado sábado.

Espí analizó la victoria ante el Real Oviedo y desveló la charla que dio el entrenador Luís Castro en el descanso, al que llegaron 2-2 tras haberse adelantado con un doblete suyo. “Salimos muy bien al partido, luego nos metieron dos goles en diez minutos y llegamos al descanso ‘rayados’. Pero hemos seguido creyendo en el plan del partido y conseguimos la victoria”, indicó.

“Ajustamos un par de cosas de la primera parte y nos dijo (el entrenador) que siguiéramos creyendo en el plan del partido y que confiáramos que íbamos a ganar”, añadió el delantero, que confesó que el hecho de haber recibido en los dos partidos anteriores sendos goles en el tiempo de prolongación les había dado “mucha rabia”.