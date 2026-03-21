Así queda la clasificación de LaLiga tras la derrota del Sevilla y las victorias de Valencia, Osasuna, Levante, Getafe y Elche en la jornada 29

El sábado fue un día muy emocionante en la Primera división ya que equipos como el Valencia, el Getafe y Osasuna se enganchan a la pelea por Europa, mientras que el Levante y el Elche dejan claro con sus triunfos que van a luchar por la permanencia en la élite del fútbol español hasta el final

LaLiga vivió este sábado un intenso día en el que se disputaron un total de cinco partidos, correspondiente a la jornada 29, en la que hubo emoción en la lucha por la permanencia en Primera división y también en la pelea por clasificarse para jugar competición europea la próxima temporada. Muy destacable fueron las victorias de Elche CF y Levante UD que tiene más opciones de lograr la salvación, mientras que el Getafe CF y CA Osasuna se meten en la batalla europea. El Valencia CF derrotó al Sevilla FC lo que hace que el equipo valencianista se aleje de los puestos de descenso a Segunda división.

Elche CF 2-1 RCD Mallorca

El Elche CF le pone mucha más picante a la pelea por la permanencia en Primera división después de ganarlo al RCD Mallorca por 2-1. Un encuentro que se le puso en contra al equipo entrenado por Eder Sarabia ya que se adelantaron los chicos dirigidos por Martín Demichelis gracias a un gol de Pablo Torre al comienzo de la segunda parte.

No se vino abajo el Elche CF que remontó con goles de Rafa Mir y Tete Morante. El partido pudo cambiar en los últimos minutos, pero Vedat Muriqi lanzó alto un penalti señalado por manos de Pedro Bigas. Con este resultado, el RCD Mallorca cae a puestos de descenso a Segunda división de los que sale el propio Elche CF.

RCD Espanyol 1-2 Getafe CF

El Getafe CF agudizó la crisis del RCD Espanyol tras vencer en el estadio del equipo catalán por 1-2. El equipo de José Bordalás aprovechó la desesperación de los muchachos entrenados por Manolo González a los que le anularon varios goles en la primera parte. En el descuento de los primeros 45 minutos, el Getafe CF marcó por dos veces por medio de Domingos Duarte y Mauro Arambarri.

El RCD Espanyol acusó el golpe, pero en la segunda parte salió con todo en busca de la remontada. El esfuerzo sólo le dio para recortar distancias por medio de Roberto Fernández. El Getafe CF se coloca octavo en la clasificación y el RCD Espanyol sigue con su caída libre.

Levante UD 4-2 Real Oviedo

En el partido clave por la permanencia en Primera división, el Levante UD venció por 4-2 al Real Oviedo el cual tiene pie y medio en Segunda división. Todo lo contrario que el equipo granota que está metido de lleno en la lucha por la salvación.

Se adelantó el Levante UD por medio de un doble te de Carlos Espí, pero antes de llegar al descanso empató el Real Oviedo gracias a Ilyas Chaira y y penalti transformado por Fede Viñas. A comienzo de la segunda parte, el Levante UD volvió a adquirir ventaja por medio de Iker Losado e Iván Romero sentenció en el descuento.

CA Osasuna 1-0 Girona FC

CA Osasuna sigue soñando con la clasificación europea después de derrotar al Girona FC por 1-0. El encuentro se decidió en la recta final gracias a un gol de Ante Budimir.

El equipo se queda a un punto de la séptima posición, mientras que el Girona FC se queda en tierra de nadie ya que a pesar del tropiezo tiene ventaja sobre los puestos de descenso a Segunda división.

Sevilla FC 0-2 Valencia CF

Por otro lado, el Valencia CF asaltó el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán después de ganar por 0-2 al Sevilla FC. Dos goles de Hugo Duro y de Largie Ramazani en la primera parte dejaron muy tocado a un Sevilla FC que no tuvo capacidad de reacción.

El Valencia CF se aleja así de los puestos de descenso a Segunda división, quedándose a tres puntos de la séptima posición de LaLiga. Por su parte, el Sevilla FC se complica un poco ya que no se despega de las plazas de peligro de la tabla: a sólo tres puntos.