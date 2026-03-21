Levante 4-2 Real Oviedo: El Ciudad de Valencia sueña con la permanencia en Primera

Carlos Espí marcó en el minuto tres tras un fallo en defensa de los carbayones. Repitió el delantero en el 25. En el 44, el Real Oviedo recortó distancias gracias al tanto de Chaira. En el añadido del primer tiempo Fede Viñas igualó desde los once metros. Iker Losada puso el definitivo 3-2 en el

Levante y Real Oviedo se daban cita en esta jornada 29 de LaLiga Hypermotion con urgencias a partes iguales para ambos conjuntos. Los de Luis Castro partían penúltimos y los de Almada últimos por lo que todo aquello que no fuese ganar en el Ciudad de Valencia era cuanto menos un fracaso. En caso de triunfo de uno u otro lado, no les serviría para salir de los puestos de descenso por la diferencia con la que partían con el Mallorca, que tras perder ante el Elche se metió en el pozo este mismo sábado.

Carlos Espí lanza al Levante en el arranque

Levante y Real Oviedo dieron una primera parte de puro espectáculo por olvidarse en ciertos momentos de defender. En un fallo en defensa del Real Oviedo a los tres minutos llegó el primer gol de Carlos Espí. El Real Oviedo cometía un error típico de un equipo desesperado por la situación.

Pero ahí no se quedó un lanzado Carlos Espí y es que en el 25 aprovechó un rechace de Sibo dentro del área para ampliar la ventaja para los granotas. El Real Oviedo estaba en la lona aunque quedaban más de 20 minutos de la primera parte por delante.

El Real Oviedo se lleva el empate al descanso

Ilyas Chaira, en un centro de Javi López desde la izquierda, entró con todo en el minuto 44 para hacer un 2-1 que daba esperanzas a los de Almada de sacar algo positivo de su visita al Ciudad de Valencia. Cuando parecía que todo se quedaría en ese resultado, un penalti claro de los granotas provocó que Fede Viñas, con un trallazo al centro de la portería, hiciese el 2-2 en el 45+3. A punto estuvo de llegar el tercero del Levante si el colegiado hubiese considerado como penalti la última acción antes del descanso.

El Levante tira de oficio para llevarse el triunfo

El Levante salió con un plan muy parecido al de la primera mitad en el arranque del segundo acto. Los de Luis Castro querían presionar alto al Real Oviedo para tratar de recuperar ese triunfo que se les escapó en cuestión de tres minutos en el tramo final del primer tiempo. Poco tardó el Levante en ponerse por delante nuevamente.

Fue en el 52 con un Iker Losada que tras una gran acción personal, buscó el centro de la defensa carbayona para superar a Escandell. El jugador del Levante se encontró con la ayuda de un rival que rozó el balón. A pesar de un nuevo tempranero gol del Levante, los granotas no sufrieron en exceso en lo que quedaba de segundo tiempo. Si aprovechó el Levante un nuevo regalo en defensa el Real Oviedo. Fue Iván Romero en el 94 para sentenciar el duelo y hundir un poco más a los carbayones.