Levante - Real Oviedo, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo y online el encuentro entre Levante y Real Oviedo de la jornada 29 de Primera división. El choque dará comienzo a partir de las 18:30 en el Estadio Ciudad de Valencia

¡¡Hola buenas tardes!! Sean bienvenidos al directo del encuentro entre Levante y Real Oviedo. El choque dará comienzo a partir de las 18:30 y desde ESTADIO Deportivo estamos encantados de acompañarte en la previa del encuentro así como en el minuto a minuto de lo que pase entre los pupilos de Luis Castro y Almada.

El partido entre Levante y Real Oviedo es el ejemplo perfecto de las urgencias. Granotas y carbayones son penúltimos y últimos respectivamente por lo que como es lógico, solo les vale ganar este sábado en el Ciudad de Valencia a partir de las 18:30 horas.

Levante y Real Oviedo podrían ser poco atractivos de ver por su situación clasificatoria pero lo cierto es que granotas y carbayones han realizado un buen fútbol durante toda la campaña pero en muchos tramos de esta, la suerte les ha sido esquiva.

Levante y Real Oviedo saltarán al césped del Ciudad de Valencia sabiendo el resultado de uno de sus rivales por la permanencia en LaLiga EA Sports. El Elche en un duelo directo por la permanencia (otro más en esta jornada 29) venció al Mallorca por 2-1. El resultado pudo cambiar a última hora ya que Muriqi contó con un penalti en el minuto 90 que pudo suponer el empate a dos. Con este triunfo los de Eder Sarabia meten al Mallorca en puestos de descenso con 28 y los bermellones quedan empatados con el Deportivo Alavés. El triunfo de Levante o Real Oviedo a partir de las 18:30 no los sacaría del descenso.

En poco menos de 10 minutos estarán los onces titulares de Levante y Real Oviedo. Pero antes es momento de recordar cómo llegan ambos conjuntos...

El Levante de Luis Castro llega penúltimo con con 23 puntos y con un triunfo en las últimas cinco jornadas. Una victoria este sábado de los granotas le dejaría con 26 y a dos de los puestos fuera de la permanencia. En su último partido como local, el Levante empató ante el Girona. En sus últimos cinco choques en el Ciudad de Valencia, los de Luis Castro solo han podido sumar un triunfo ante el Alavés por 2-0.

Ya tenemos los onces de Levante y Real Oviedo para medirse a partir de las 18:30 horas en el Ciudad de Valencia.

El Real Oviedo es último con 21 puntos. Los de Almada tienen la permanencia a siete y una vez que concluyan esta jornada quedarán nueve por delante o lo que es lo mismo, 27 puntos. El Real Oviedo no tiene otra opción que ganar casi todo lo que le queda por delante para no volver a Segunda un año después de firmar un ascenso histórico.

Levante y Real Oviedo se medirán este sábado a partir de las 18:30 en un duelo que si nos atenemos a la clasificación de ambos equipos podría no ser demasiado interesante. Pero Levante y Real Oviedo aún tienen mucho que decir en esta Liga y por supuesto, en un duelo directo por la permanencia, pondrán toda la carne en el asador. El partido entre Levante y Real Oviedo podrá seguirlo en directo y online desde dos horas antes del comienzo del mismo con la previa más completa. Luego el minuto a minuto de todo lo que pase en el Ciudad de Valencia, la crónica del choque y las reacciones más destacadas de los protagonistas.

Levante - Real Oviedo en directo y online en LaLiga EA Sports

El Levante de Luis Castro parece que ha encontrado el camino para optar a la permanencia en LaLiga EA Sports. Los granotas son penúltimos con 23 puntos y en las tres últimas jornadas han sumado cinco puntos de nueve posibles. El Levante ha visto favorecida su dinámica de resultados por los marcadores que han tenido Elche y Deportivo Alavés, los dos equipos que le preceden en la clasificación. Si el Levante ha sumado cinco, el Elche, en plena caída libre en la segunda vuelta, ha sumado uno y el Deportivo Alavés uno también. Aunque el Levante gane este sábado al Real Oviedo, los de Luis Castro no saldrán de puestos de descenso pero si podrían igualar a puntos al Elche, con 26.

Levante - Real Oviedo hoy en directo en LaLiga EA Sports

Las cosas pintan peor para el Real Oviedo aunque el triunfo de la última jornada ante el Valencia han despertado ciertas ilusiones en el conjunto carbayón. El Real Oviedo es último con 21 puntos y tiene los puestos fuera del descenso a siete con el Alavés marcando la frontera con 28. El Real Oviedo no lo tiene sencillo para salvarse pero un triunfo este sábado a partir de las 18:30 en el Ciudad de Valencia haría ilusionarse al conjunto ovetense de cara a las últimas nueve jornadas con 27 puntos en juego.

Enfrentamientos previos entre Levante y Real Oviedo

Levante y Real Oviedo eran habituales contendientes en LaLiga Hypermotion hasta el pasado curso. El ascenso de granotas y carbayones permitió que ambos conjuntos se viesen las caras en Primera. En el partido de la primera vuelta el Levante se impuso por 0-2 en el Carlos Tartiere. En los últimos seis enfrentamientos entre Levante y Real Oviedo en territorio granota, los carbayones han sido incapaces de sumar ni un solo triunfo a domicilio. Si el Real Oviedo quiere seguir aspirando a jugar en Primera el próximo curso, este sábado a las 18:30 debe ser el momento.