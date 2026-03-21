Levante - Real Oviedo: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 29 de LaLiga

El Ciudad de Valencia se convierte en escenario de una final anticipada por la permanencia, Levante y Real Oviedo, ambos en descenso, se enfrentan en un partido que puede marcar el devenir de la temporada para los dos equipos

La jornada 29 de LaLiga EA Sports enfrenta a dos equipos que viven en el alambre. El Levante, penúltimo con 23 puntos, recibe a un Real Oviedo colista con 20, en un choque donde el resultado puede tener consecuencias directas en la clasificación. Sin embargo, más allá de la tabla, ambos llegan con sensaciones recientes muy diferentes que pueden marcar el guión del partido.

El conjunto granota dejó escapar una victoria clave en la última jornada tras empatar ante el Rayo Vallecano con un gol encajado en el minuto 94, un golpe duro a nivel anímico que refleja a la perfección su temporada: competir, pero no cerrar los partidos. El Oviedo, en cambio, llega reforzado tras imponerse al Valencia, un triunfo que ha devuelto algo de vida a un equipo que parecía descolgado.

El Levante, entre la mejora y la frustración constante

El Levante sigue atrapado en una dinámica peligrosa, donde los pequeños detalles le están penalizando en exceso. El empate ante el Rayo no solo supuso dejarse dos puntos en el último suspiro, sino también prolongar una sensación de fragilidad en momentos clave que se ha repetido durante toda la temporada.

Aun así, el equipo muestra señales de crecimiento. En casa, tiene más iniciativa, llega con más frecuencia al área rival y consigue someter por momentos a sus oponentes, pero le falta contundencia para transformar ese dominio en victorias. Esa desconexión entre lo que genera y lo que suma es lo que le mantiene en puestos de descenso.

Además, el Levante se agarra a un dato que puede ser clave: no ha perdido en sus últimos cuatro enfrentamientos como local ante el Real Oviedo, un precedente que, unido al factor campo, le otorga un ligero impulso anímico en un partido de máxima presión.

El Oviedo con un impulso anímico tras tumbar al Valencia

El Real Oviedo llega a Valencia con un escenario completamente distinto al de semanas anteriores. Su victoria frente al Valencia ha supuesto un punto de inflexión, tanto por el rival como por el impacto emocional que puede tener en un equipo necesitado de buenas noticias.

Ese triunfo ha demostrado que, pese a sus limitaciones, el conjunto asturiano es capaz de competir y de sacar adelante partidos complicados si consigue ser sólido y aprovechar sus oportunidades. Sin embargo, su gran asignatura pendiente sigue siendo la regularidad, especialmente lejos de casa.

El Oviedo continúa teniendo dificultades para generar peligro de forma constante, pero el contexto del partido, ante un rival directo y en un duelo cargado de tensión, puede equilibrar las fuerzas. Con ambos equipos necesitados y con más dudas que certezas, el encuentro apunta a decidirse por detalles mínimos, donde el acierto en las áreas marcará la diferencia.

Levante - Real Oviedo: fecha y horario del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports entre el Levante y el Real Oviedo, que se disputará en el estadio Ciudad de Valencia, está programado para el sábado 21 de marzo de 2026, con inicio previsto a las 18:30 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 29 de LaLiga Levante y Real Oviedo?

El Levante - Real Oviedo de la jornada 29 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Levante - Real Oviedo, encuentro de la jornada 29 de LaLiga EA Sports?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Levante - Real Oviedo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Ciudad de Valencia. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.