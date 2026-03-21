Alineaciones Levante UD - Real Oviedo: posibles onces del partido de la jornada 29 de LaLiga EA Sports

El Levante UD y el Real Oviedo se enfrentan este sábado 21 de marzo en el Ciutat de València, en el encuentro correspondiente a la jornada 29 de LaLiga EA Sports. Un duelo directo en la zona baja que se presenta como una auténtica final para ambos conjuntos, con mucho más que tres puntos en juego en la pelea por la permanencia.

El partido, que se disputará a partir de las 18:30 horas, mide a dos equipos que ocupan actualmente posiciones de descenso (19º y 20º respectivamente) y que necesitan reaccionar con urgencia en este tramo decisivo del campeonato. Quien pierda podría quedar muy pero que muy mermado en su lucha por la salvación, sobre todo el Real Oviedo.

El Levante, obligado a dar un paso al frente

El conjunto granota llega al choque tras encadenar dos jornadas sin lograr una victoria que le permita salir del pozo de la clasificación. Han sufrido dos empates muy crueles tras ir ganando durante la gran parte del partido. A pesar de haber mostrado cierta mejoría en el juego, los resultados no han acompañado, lo que convierte este encuentro en una final para sus aspiraciones de salvación.

Además, el equipo valenciano afronta el partido con varias bajas sensibles. Jugadores como Brugui o Carlos Álvarez siguen lesionados, mientras que otros futbolistas importantes arrastran molestias o han sido duda durante la semana, lo que condiciona la confección del once inicial. Matías Moreno será también baja por acumulación de tarjetas y Pablo Martínez duda hasta último momento.

De esta forma, el Levante podría salir de inicio con Ryan bajo palos. En defensa, Toljan, De la Fuente, Matturro y Manu Sánchez formarían la línea de cuatro. En el centro del campo, Oriol Rey y Olasagasti llevarían la batuta del equipo, acompañados por Tunde y Víctor García en los costados. En ataque, Iván Romero, algo más retrasado, y Carlos Espí apuntan a ser las principales referencias ofensivas.

El Oviedo, con la urgencia de ganar

Por su parte, el Real Oviedo encara el partido con la necesidad imperiosa de sumar tres puntos que le mantengan con vida en la lucha por la permanencia. El conjunto asturiano llega reforzado tras su última victoria, pero sigue en una situación muy comprometida, a varios puntos de la salvación.

El equipo carbayón también presenta problemas en forma de bajas. Jugadores importantes como Lucas Ahijado o Dendoncker no estarán disponibles. Ejaria y Luka Ilic también son bajas confirmadas para la jornada 29 de LaLiga EA Sports.

Así, el Oviedo podría formar con Aarón Ecandell en portería. En defensa, Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas y Javi López integrarían la zaga. En el centro del campo, Fonseca y Sibo actuarían como doble pivote, con Reina, Thiago Fernández e Ilyas Chaira en la zona de tres cuartos. En punta, Fede Viñas sería la referencia ofensiva.

Posibles onces de Levante UD y Real Oviedo

Levante UD: Ryan; Toljan, De la Fuente, Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Olasagasti; Tunde, Víctor García; Iván Romero, Carlos Espí.

Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Bailly, David Costas, Javi López; Fonseca, Sibo; Reina, Thiago Fernández, Ilyas Chaira; Fede Viñas.