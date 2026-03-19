Javi Rozada, contundente sobre la posible permanencia del Real Oviedo: "Las cosas se hicieron muy mal y ahora lo tiene muy difícil"

Javi Rozada, exentrenador del Real Oviedo, habla sobre la situación actual del club, donde señala como "muy difícil" la permanencia en Primera división. El ahora técnico del AEK Larnaca critica de las destituciones de Veljko Paunovic y Luis Carrión, mientras analiza el momento de Guillermo Almada

La situación del Real Oviedo en la recta final de LaLiga no invita al optimismo. Así lo ha reconocido Javi Rozada, exentrenador del conjunto asturiano y actual técnico del AEK Larnaca, que no ha dudado en analizar con dureza el momento que atraviesa el club.

El preparador ovetense fue claro al valorar el presente del equipo, que se encuentra a siete puntos de la salvación con solo diez jornadas por disputarse. “El Oviedo lo tiene muy difícil. Es una temporada muy rara porque las cosas se hicieron muy mal”, afirmó en declaraciones a EFE, dejando un diagnóstico tan directo como preocupante.

Crítica a la gestión del banquillo

Rozada puso el foco en las decisiones tomadas desde la dirección deportiva a lo largo del curso, especialmente en los cambios de entrenador que han marcado la temporada del Oviedo.

“El primer error fue no aguantar a Paunovic”, aseguró, en referencia a la destitución del técnico serbio tras las primeras jornadas, pese a que el equipo estaba fuera de los puestos de descenso y había competido ante rivales de máximo nivel como Real Madrid y Barcelona.

El exentrenador carbayón considera que esa decisión condicionó el resto del curso. “Se tomó una mala decisión porque creo que tenían que haberle dado continuidad”, insistió, señalando ese momento como un punto de inflexión negativo.

La apuesta por Carrión, en el punto de mira

Tras la salida de Paunovic, el club apostó por Luis Carrión, una elección que tampoco convence a Rozada en el contexto en el que se produjo.

“Carrión es un buen entrenador, pero creo que no era el adecuado para el club en ese momento con la afición dividida”, explicó, apuntando a la falta de sintonía entre el entorno y la situación deportiva del equipo.

El paso de Carrión por el banquillo fue breve y sin resultados positivos, con una racha de ocho partidos sin conocer la victoria que terminó precipitando su destitución y agravando la crisis deportiva.

Almada, condicionado por la urgencia

La llegada de Guillermo Almada no ha logrado revertir la dinámica, aunque el equipo sí ha dado señales de vida con la reciente victoria ante el Valencia. Sin embargo, Rozada considera que el actual técnico trabaja en un contexto muy complicado.

“Ahora Almada está un poco vendido porque tiene que salir a ganar todos los partidos. No le valen los empates y eso le limita”, analizó, destacando la presión que supone la situación clasificatoria.

Además, señaló uno de los problemas recurrentes del equipo durante la temporada. “Cuando ha tenido partidos ganados le ha costado cerrarlos”, añadió, subrayando la falta de contundencia en momentos clave.

El diagnóstico final de Rozada no deja lugar a dudas. El técnico considera que la situación actual del Oviedo es consecuencia de una serie de errores acumulados a lo largo del curso.

“Ha sido un cúmulo de despropósitos y ahora es un mero trámite”, sentenció, reflejando el pesimismo que rodea al equipo en este tramo decisivo de la temporada.

Sus palabras evidencian la sensación de que el margen de reacción es muy reducido y que el equipo necesita un cambio radical para mantener vivas sus opciones de permanencia.

Un contexto límite a diez jornadas del final

El Real Oviedo encara las últimas jornadas con la obligación de sumar en prácticamente todos los partidos si quiere seguir en Primera división. La distancia con la salvación y la irregularidad mostrada durante el curso complican el escenario.

La última victoria ante el Valencia ha devuelto algo de esperanza al entorno, pero la exigencia es máxima y no hay margen de error en un calendario que se presenta decisivo.

Mientras tanto, voces como la de Rozada ponen el foco en la gestión deportiva como uno de los factores determinantes de la situación actual, abriendo el debate sobre el rumbo del club más allá de lo que ocurra en este final de temporada.