Luis Castro, técnico del Levante, se rinde a Espí e Iván Romero

El técnico de los granotas se mostró feliz tras un triunfo indispensable para luchar por la permanencia en Primera

El Levante vivió una auténtica montaña rusa en el partido de este sábado ante el Real Oviedo. Llegaban los granotas al minuto 43 con un cómodo 2-0 tras el doblete de Carlos Espí y con la sensación de que los carbayones estaban fuera del encuentro. En cuestión de cuatro minutos, el Real Oviedo empató y se llegó al descanso con tablas en el marcador.

En el arranque, una gran acción de Iker Losada (ayudado el esférico con un rival que lo rozó) y las ganas de marcar de Iván Romero propiciaron un triunfo que deja a los granotas a dos puntos del Mallorca y del Deportivo Alavés. Los babazorros con 28 están fuera de los puestos de descenso y una serie de resultados en la próxima jornada podría sacar a los granotas del pozo.

Los protagonistas Carlos Espí e Iván Romero en el Levante

Tras la victoria, Luis Castro tuvo palabras para dos de los protagonistas del duelo: Espí e Iván Romero. Sobre Carlos Espí, autor de un doblete este fin de semana, alabó su humildad: "Espi ya tiene 9 goles esta temporada. Lo que le da al equipo no son solo goles. Es muy humilde y trabaja mucho y por ello está mejorando tanto". Además, sobre Iván Romero valoró el trabajo que hace salga desde el banquillo o desde el once inicial: "Iván Romero es un jugador muy importante. Me quedó muy contento porque ha marcado pero no me fijo mucho en eso. Hace un trabajo muy importante. Hoy estaba en el banquillo porque lo necesitaba más ahí".

En relación al andaluz y su suplencia, el técnico luso explicó el motivo de sacarlo en el segundo tiempo: "Contra el Alavés ganamos al final y contra el Girona y el Rayo perdimos puntos ahí también. Por lo tanto, una de las razones por las que Iván Romero ha sido suplente ha sido porque sabíamos que iba a ser muy importante en ese tramo".

El partido del Levante según Luis Castro

Valoró Luis Castro cómo los jugadores del Levante se repusieron al empate relámpago del Real Oviedo al filo del descanso: "Todos los partidos estamos listos de nuevo. Han hecho un trabajo excepcional. Después del 2-2 muchos equipos pueden morir pero estaba claro que íbamos a ganar. Los cuatro últimos partidos han sido buenos pero a nivel de resultados no. Cuando encajamos el 2-2 estaba concentrado en mejorar los errores que habíamos cometido como en la presión".

Por último, Luis Castro mostró su confianza en el partido que tenía planteado desde el inicio ante el Real Oviedo: "El objetivo ha sido mantener el mismo proyecto de juego porque estábamos bien. No queríamos cambiar posiciones porque sino te metes atrás y no quería eso".