Almada, sin paños calientes con la situación del Real Oviedo: "Teníamos que recuperar la seguridad defensiva"

El técnico del conjunto carbayón no escondió la decepción tras la derrota ante el Levante que les hunde más en la última plaza de LaLiga EA Sports

El Real Oviedo visitaba este sábado el Ciudad de Valencia en busca de tres puntos ante un rival que también pelea por la permanencia en Primera como el Levante. El Real Oviedo consiguió igualar el 2-2 en apenas tres minutos del primer tiempo pero Iker Losada en el 52 e Iván Romero en tramo final, mandaron al traste todo ese trabajo. El Real Oviedo se queda en el farolillo rojo de LaLiga EA Sports con 21 puntos, a siete puntos de la permanencia y con 27 por disputarse. Después del encuentro, Almada no escondió el delicado momento que vive el Real Oviedo.

Almada habla alto y claro en el Real Oviedo

Almada dejó claro que después de perder era complicado tener un pensamiento positivo porque llegaban al Ciudad de Valencia buscando el triunfo: "Pensamiento positivo no tenemos porque queríamos ganar. Fue un partido raro en el que no estuvimos seguros defensivamente. Cometimos errores y ellos lo aprovecharon. No tuvimos la claridad en el manejo y en las llegadas en el segundo tiempo".

Además, Almada añadió que es necesario que el Real Oviedo mejore mucho defensivamente de cara a los próximos encuentros: "Mejorar mucho defensivamente para el próximo partido y encontrar las soluciones en ataque que por momentos encontramos en el primer tiempo".

El técnico del Real Oviedo comentó que en el descanso trató de inculcarle a sus jugadores la necesidad de tener más presencia en defensa. Eso no pasó y en otro fallo el Levante marcó el 4-2 que enterraba todas las esperanzas de empatar. "Les dije a los jugadores que teníamos que recuperar la seguridad defensiva. Teníamos que tener más presencia en ese aspecto. Nos estaban complicando solo con enviar balones al área. En el segundo tiempo fue más de los mismo porque también cometimos errores. No tuvimos la fluidez ofensiva para encontrar las aperturas que finalmente no encontramos", sentenció Almada.

La salvación del Real Oviedo

Por último y como es lógico, Almada se mostró optimista en relación a las posibilidades del Real Oviedo de mantenerse en Primera: "Yo soy optimista por naturaleza y vamos a pelear mientras tengamos vida. Vamos a jugar en casa donde hicimos un gran partido ante el Valencia. Tenemos que apoyarnos en ello para obtener regularidad en nuestro juego". Los carbayones recibirán el próximo fin de semana al Sevilla en el Carlos Tartiere en un encuentro que servirá para celebrar el centenario del Real Oviedo aunque si no suman de tres, los ovetenses estarán para pocas celebraciones.