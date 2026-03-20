Luis Castro, entrenador del Levante: "Tenemos que saber cerrar los partidos, es una cuestión de tranquilidad y de decisiones"

El técnico portugués ve capacitado a su equipo para salir de la zona del descenso pese a que en los últimos partidos se les han escapado puntos en los últimos minutos

Ahora o nunca. El Levante tiene este fin de semana la oportunidad de dar un paso de gigante hacia la salvación o, por el contrario, complicarse la vida en Primera aún más. Situados en la penúltima plaza, reciben al colista, un Real Oviedo crecido tras su victoria ante el Valencia. El duelo directo entre el Elche y el Mallorca y el complicado partido que tiene el Alavés en Vigo hace todavía más determinante el envite que se disputará este sábado en el Ciutat de Valencia.

Y Luis Castro, entrenador del conjunto granota, ha analizado la situación de su equipo: "El trabajo de la semana ha sido normal y tienes que jugar un partido de noventa minutos con normalidad. No ganas nada si estás con más presión".

En cuanto al capítulo de altas y bajas del conjunto asturiano, el técnico portugués ha confirmado que Pablo Martínez, jugador que ha estado apartado durante más de un mes por una lesión en la rodilla, regresa a la convocatoria después de haber completado con normalidad el trabajo durante esta semana: "Pablo está disponible para mañana. Esta semana ha empezado a entrenar y lo ha hecho de manera completa. No hay más bajas al respecto, aparte de las ya conocidas".

Por otro lado, sobre la no convocatoria de Carlos Espí por la sub-21 ha optado por no mojarse demasiado: "Es una decisión de la selección y no es mía. Yo estoy muy contento con él y es bueno para nosotros porque se va a quedar trabajando. No estoy mirando todas las posibilidades de la sub-21, pero tengo claro que si no lo han llevado es porque piensan que hay soluciones mejores".

Prefiere no pronunciarse sobre los árbitros españoles

Cuestionado por el nivel de los árbitros en la liga española ha preferido obviar dichas preguntas: "No voy a contestar sobre ello. Esa no es mi función. Si no contesto a estas preguntas no es porque tenga miedo a sanciones, sino porque no voy a cambiar nada. No soy yo quien tiene que cambiar eso; tengo que cambiar a mi equipo y mi forma de trabajar para mejorar".

Lo que sí le ha querido dejar claro a sus jugadores es lo que deben de hacer de aquí en adelante. O lo que es lo mismo, lo que les está faltando hasta ahora: "Es importante cerrar los partidos, porque si los cierras, ya está. Es una cuestión de tranquilidad y de decisiones, y estamos trabajando con los jugadores para que estén más tranquilos y tomen mejores decisiones. Cuando tienes un poco más de estrés, las decisiones no son tan claras. En el último partido tuvimos varias ocasiones para cerrarlo, tanto en la primera como en la segunda mitad, y son situaciones que tenemos que mejorar".

Por último, valoró los parones ligueros de la siguiente manera: "No puedo controlarlo. Si no lo puedo controlar, trabajo con lo que tengo. Tienes una sensación mixta: quieres que se queden todos para trabajar mejor, pero también que tengan visibilidad en encuentros importantes para ellos"