Respaldo para Antonio Cordón en el fichaje de Juan Iglesias tras el disgusto del Sevilla FC con Patrik Mercado

Mientras todos miran a Sergio Ramos, Del Nido Carrasco y Cordón siguen planificando la próxima temporada. Tras tener que congelar la anunciada llegada del ecuatoriano, las estadísticas avalan la contratación a coste cero del comodín defensivo de Bordalás

La afición del Sevilla FC afrontará esta recta final de curso con su atención dividida. Por un lado, sellar la permanencia en estas nueve últimas jornadas de LaLiga es vital por los efectos devastadores que tendría afrontar un descenso en medio de la galopante crisis económica y, por otro, la tan cacareada llegada al poder del grupo que encabeza un Sergio Ramos que el lunes -día de su 40 cumpleaños- fue agasajado en redes sociales con mensajes que le rogaban que cierre la compra de una vez y que incluso le decían "presidente" en tono cariñoso. No obstante, al margen de que hasta finales de mayo no se esperan novedades, el reloj marca un tempo más parsimonioso y la actual directiva está metida de lleno en la planificación de la próxima temporada.

Con José María del Nido Carrasco como máximo responsable, la dirección deportiva de Antonio Cordón lleva meses adelantando gestiones. La mala suerte se ha cebado con Patrik Mercado (Independiente del Valle), forzando al Sevilla FC a congelar su fichaje tras la grave lesión; pero el club tiene muy avanzadas otras operaciones como la de Marius Marin (Pisa SC) y ya ha dejado cerradas las llegadas a coste cero de Arouna Sangante (Le Havre) y de Juan Iglesias (Getafe CF), quien pese a ser un futbolista de teórico perfil bajo que a priori no desata euforia, aterrizará en el Sevilla FC avalado por las estadísticas.

Los números dan la razón al Sevilla FC con el fichaje de Juan Iglesias

Ante todo, Juan Iglesias (27 años) viene destacando por ser el multiusos de José Bordalás, un futbolista ultracompetitivo con independencia de la posición que le encarguen cubrir. El lateral derecho es su puesto natural, pero en el Getafe CF viene exhibiéndose como recurrente central -en defensas de cuatro y sobre todo de cinco- e incluso como carrilero zurdo; con lo que el Sevilla FC ganaría una pieza que puede ser colocada en cualquiera de las plazas de la retaguardia.

Además, la polivalencia no sirve de mucho si no va acompañada de efectividad, que es justo lo que revelan los números de Juan Iglesias. No en vano, el '21' azulón es el líder de LaLiga EA Sports en entradas exitosas a lo largo de estas 29 jornadas de la 2025/2026, destacando de manera holgada con un total de 94 acometidas que le sitúan muy por encima de sus inmediatos perseguidores: Jon Mikel Aramburu (Real Sociedad), suma 86; Santiago Mouriño (Villarreal CF), con 80; Sergio Gómez (Real Sociedad), con 77; y Carlos Romero (RCD Espanyol), con 76.

No acaba aquí la hoja de servicios del futuro zaguero del Sevilla FC, quien también ocupa un lugar destacado en la estadística que señala a los mejores ganadores de duelos, aspecto esencial en ese juego tan físico que se viene imponiendo en el fútbol contemporaneo. Juan Iglesias es el cuarto futbolista que más duelos ha vencido en lo que va de LaLiga, con la nada despreciable cifra de 191; sólo por detrás de las 198 de Toni Martínez (Deportivo Alavés), las 199 de Lamine Yamal (FC Barcelona) y las 203 de Fede Viñas (Real Oviedo), que encabeza esta clasificación. El quinto, por detrás del comodín azulón está Aleix Febas (Elche CF), con 189.

Además de estas estadísticas a nivel general de LaLiga, Juan Iglesias también destaca en la comparativa con sus propios compañeros en el Getafe CF. No en vano, el portal Sofascore le otorga la tercera mejor nota media del curso: un 6,85 con el que roza el notable que ostentan Luis Milla (7,03) y el canterano sevillista David Soria (7,26). Especialmente brilla en los números defensivos. Además de encabezar los listados de entradas y duelos, es el tercer azulón que más despeja (promedia 3,7); pero su nombre aparece también entre los mejores registros ofensivos del club madrileño.

Aunque se encuentra entre los que más balones pierden y su precisión en la entrega es muy mejorable, pues tiene el sexto porcentaje en corto (15,6 por partido y 66% de efectividad), el vallisoletano lo compensa siendo también el tercero en envíos en largo (2,2 por jornada), el cuarto con más 'pases clave' (0,5 en cada 90') y sus dos asistencias le sitúan como segundo mejor pasador por detrás de Milla (9). Incluso, es el segundo con más regates (0,8 de media y 51% exitosos).