Los cortafuegos con Patrik Mercado y el drama de Independiente del Valle

La entidad nervionense se curó en salud antes, incluso, de la grave lesión del mediapunta, cuyo fichaje podría llegar a costar hasta seis millones de euros

La grave lesión de Patrik Mercado, que prácticamente ha dicho adiós a 2026 tras lastimarse seriamente la rodilla derecha, condiciona seriamente la planificación del Sevilla FC para la próxima temporada y frustra los deseos de Independiente del Valle, que ya contaba con un montante que, bonus incluidos, alcanzaba los seis millones de euros. Además, los negriazules habían logrado que el de Tena permaneciese cedido allí hasta verano, aunque el destino ha querido que se rompiera durante un partido de la Liga ecuatoriana previo al parón, lo cual le saca también del próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"El Sevilla FC e Independiente del Valle han alcanzado un principio de acuerdo para la compra de los derechos federativos del jugador Patrik Mercado (Tena, Ecuador, 22 años), sujeto a la ejecución de la transferencia por parte del Sevilla. El centrocampista internacional ecuatoriano no pasará a formar parte de la disciplina del Sevilla FC hasta que se concrete su traspaso, en el mercado de verano 2026/2027", expresaba el club nervionense hace justo un mes, si bien su director deportivo, Antonio Cordón, apuntaba durante la presentación de Luis García Plaza que el susodicho deberá pasar reconocimiento médico en julio o agosto, el cual no superará, claro.

Aparte de este cortafuegos habitual, el Sevilla FC cree tener la sartén por el mango en este asunto. Más allá de la existencia de seguros y otros respaldos, en el contrato se especifica que se trata de un principio de acuerdo que queda supeditado, también en su parte económica, a que se pueda transferir esa cantidad y registrar al jugador en LaLiga. Con el tope salarial rebasado, en el Ramón Sánchez-Pizjuán, donde Marcao ya ha liberado una necesaria ficha extracomunitaria, se curaron en salud, aunque tampoco quieren ser tajantes ahora y perder a un futbolista interesante sin cerciorarse de que la dolencia vaya a dejarle secuelas importantes.

Un marzo para olvidar en IDV: cuatro lesiones graves

No van a olvidar fácilmente en Independiente del Valle el mes de marzo que ahora acaba. Y es que cuatro de sus jugadores, varios de ellos puntales, han sufrido lesiones de gravedad que les harán perderse muchos meses de competición. El portero Guido Villar y el mediapunta Jean Arroyo volverán no volverán antes de agosto, dado que el primero sufre un esguince en su rodilla derecha y el segundo, una luxofractura del tobillo izquierdo, con rotura de peroné y lesión del ligamento deltoideo.

Por su parte, el central Richard Schunke debe estar listo en mayo, tras someterse a la limpieza y reparación del cartílago de su rodilla derecha, con reparación condral de la articulación, mientras el que se despide prácticamente de 2026, marchando las previsiones entre siete y diez meses, es Patrik Mercado, que tiene dañados el ligamento cruzado anterior y el menisco medial de la misma pierna, producto de un mecanismo indirecto con valgo forzado y rotación.