Críticas a Sangante, fichaje cerrado por el Sevilla, y alerta por un supuesto problema

El central senegalés fue expulsado por segunda vez esta temporada, en ambas ocasiones por duras entradas sobre un rival. En Francia advierten de que es propenso a esos 'cortocircuitos', aunque sus estadísticas como profesional no son tampoco alarmantes

El Sevilla FC no sabe en qué categoría competirá la próxima temporada, con lo que su planificación está en el aire. Pero al criticado Antonio Cordón no le queda más remedio que hacer su trabajo e ir adelantando gestiones de cara a la 26/27, siempre desde la premisa de que el equipo dirigido por Luis García Plaza logrará la permanencia en Primera división.

Las planificación de Antonio Cordón

Así, el director deportivo blanquirrojo ha cerrado ya tres fichajes, con matices, y tiene muy avanzado un cuarto. Entre los primeros se encuentra Arouna Sangante, que en estos días es noticia en Francia por su segunda expulsión de la temporada. Por ello, no han faltado las críticas hacia el central senegalés, alertando algunos aficionados de un problema por su facilidad a la hora de cometer imprudentes acciones que han dejado a su equipo con un futbolista menos. Aunque echando un vistazo a sus estadísticas, parece excesiva esa advertencia, de la que estarán muy pendientes no obstante en Nervión.

Críticas a Arouna Sangante

Fue el pasado sábado cuando el defensor nacido en Mbao vio la roja directa por una dura entrada sobre Belkebla en el duelo a domicilio ante el Angers, saldado con el tercer empate a uno consecutivo del Le Havre. Corría el minuto 75 cuando el futuro jugador sevillista entró con la plancha por delante a la altura de la rodilla del rival y tuvo que marcharse antes de tiempo al vestuario.

La dura acción de Sangante, que no admitió lugar a la duda, fue similar a la que ya protagonizó esta misma temporada ante el Toulouse cuando solo se habían disputado dos minutos, lo que no impidió la victoria de su equipo por 2-1. Por ello fue castigado con dos partidos de sanción. Esos dos encuentros y otros dos en los que fue baja médica son los únicos que se ha perdido en toda la temporada.

Los números de Sangante en el Le Havre

Pese a todo, el zaguero africano es un fijo para Didier Digard, quien fuese jugador del Real Betis. En total suma 27 encuentros, todos ellos como titular, y 2.245 minutos de juego, en los que ha firmado un gol y una asistencia. Además, ha visto otras cuatro cartulinas amarillas, por lo que se encuentra apercibido de sanción.

Tres expulsiones en 145 partidos en la elite

La campaña pasada, por su parte, también fue expulsado por otra dura entrada sobre un rival a los 16 minutos de juego, precisamente ante el Angers, y se perdió otro partido por acumulación de amonestaciones. Por ello, hay quien considera que es un futbolista propenso a esos 'cortocircuitos' que tanto lastran al resto de sus compañeros. Pero lo cierto es que desde que surgió de su cantera y dio el salto al primer equipo del Le Havre, esas tres son las únicas expulsiones que constan en su currículum después de 145 encuentros disputados.

Cerca del objetivo en la Ligue 1 pese a una paupérrima racha

A sus 23 años, todo apunta a que Sangante se despedirá de su actual equipo dejándolo en la Ligue 1, pese a que encadena ocho jornadas consecutivas sin ganar en las que solo ha sumado 4 puntos de 24 posibles. A falta de cuatro partidos para el final del campeonato, sin embargo, tiene 10 puntos de ventaja con respecto al descenso, marcado por un Nantes que ha jugado eso sí un encuentro menos.

Un fichaje trabajado desde la etapa de Víctor Orta

El Sevilla FC ya tanteó el fichaje de este corpulento central de 1,89 metros de altura en anteriores mercados, con Víctor Orta al frente de la dirección deportiva. En el mercado invernal de la pasada campaña, de hecho, era el gran favorito ante la posible salida de Loïc Badé, que acabó marchándose en verano al Bayer Leverkusen. El Le Havre estaba dispuesto a dejarlo salir por 4 millones de euros.

Los detalles de su llegada al Sevilla FC

Ha sido ese trabajo previo el que ha permitido cerrar ahora el fichaje de Sangante a coste cero, pues acaba contrato el 30 de junio. A falta de oficialidad, todo está acordado para que firme por cinco temporadas con una cláusula de rescisión de 50 millones de euros.