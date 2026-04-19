El mensaje de Patrik Mercado cuando su fichaje por el Sevilla está cerca de caerse: "Siempre se pone difícil antes de subir de nivel"

El joven mediapunta, que tiene un acuerdo con el club nervionense hasta 2031, pasó por el quirófano el pasado 30 de marzo y desde su país transmiten que la recuperación de su rodilla necesitará unos márgenes de tiempo que a día de hoy invitan a pensar que la operación se acabará cayendo

Este próximo lunes se cumplirán tres semanas desde que el joven Patrik Mercado, anunciado como primer fichaje oficial del Sevilla FC para la temporada 2026/2027, fue operado de la rotura de ligamento cruzado anterior y del menisco medial de su rodilla derecha que sufrió hace casi un mes jugando con su actual club, el Independiente del Valle ecuatoriano, en un contexto de máxima preocupación para todas las partes a la espera de ver cuál es la evolución del jugador.

El Sevilla FC, a través del director deportivo Antonio Cordón, confirmó que la contratación del mediapunta de 22 años quedaba congelada a la espera de los resultados que ofrezcan las minuciosas pruebas médicas a las que le someterán el próximo verano. Ante la evidencia de que el futbolista no superará ese reconocimiento médico, ya que en el mejor de los casos andaría aún en la mitad de su recuperación.

A todo esto, el Club Independiente del Valle ya ha advertido de que está dispuesto a denunciar al club nervionense si éste decide usas las vías de escape que están en su mano para acabar tumbando definitivamente la operación. Por su parte, desde el silencio más absoluto en ese proceso, el propio Patrik Mercado tira de mensajes de autoayuda y automotivación en estos difíciles momentos.

La resiliente reflexión de Patrik Mercado ante la prueba de ambición que le pone la vida

El internacional ecuatoriano, que se perderá el Mundial 2026 y ve cómo está en serio riesgo su deseado salto a Europa, ha compartido una 'storie' de Instagram en el que comparte una imagen de un calendario con los meses del año ya consumidos, con una marca en abril junto a la leyenda 'Estás aquí' y una línea que recorre los próximos nueve meses hasta diciembre.

Ese segmento temporal es más o menos el plazo estimado que necesitará para recuperarse de su grave lesión de rodilla, con Experiencia y Oportunidad como materías a las que colocar el 'chek'. Se trata de un publicación compartida por la cuenta @jabberbrand, que se anuncia como abandera de "La cultura de la ambición" y comparte textos sobre el poder de la resiliencia.

En este sentido, en ese mismo post compartido por Patrik se puede leer también una profunda reflexión espiritual que encaja a la perfección con el actual momento de frustración, temores e incertidumbre que le ha tocado vivir. "Siempre se pone más difícil justo antes de subir de nivel… como si la vida quisiera comprobar cuánto lo deseas de verdad", arranca el texto compartido por el prometedor futbolista ecuatoriano, justo cuando más dudas transmiten todas las partes acerca de que se pueda completar su preacordado fichaje por el Sevilla FC.

"Es en ese punto donde muchos dudan, se frenan o se rinden, pero ahí también es donde nace la diferencia. No te detengas ahora. Respira hondo, aprieta los dientes y sigue avanzando. Porque si duele, si pesa y si cuesta… probablemente es porque estás a punto de crecer", concluye la reflexión que hace suya Patrik Mercado, mejor futbolista de la Liga Pro de Ecuador en 2025 por quien el Sevilla FC se había comprometido a pagar seis millones de euros a Independiente del Valle y con el que tiene un preacuerdo por cinco temporadas (hasta el 30 de junio 2031).