Fabián le da una alegría a Luis de la Fuente

El centrocampista, que es un fijo para el entrenador español de cara al Mundial 2026, vuelve a una convocatoria del Paris Saint-Germain después de haber superado una lesión de rodilla que lo ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante unos tres meses y que ha hecho temer su participación la la Selección Española en la Copa del Mundo

Fabián Ruiz, centrocampista del PSG y de la Selección Española, ya está a disposición de Luis Enrique y Luis de la Fuente.IMAGO

Fabián Ruiz es uno de los futbolistas por los que está o ha estado preocupado Luis de la Fuente, seleccionador nacional de España, en los últimos meses ya que una lesión de rodilla está haciendo peligrar la participación del centrocampista en el Mundial 2026. El sevillano le da una alegría al entrenador del combinado nacional ya que ya ha superado sus problemas físicas y regresa a una convocatoria después de tres meses alejado de los terrenos de juego, apuntando, por tanto, a estar disponible para jugar este verano la Copa del Mundo.

Fabián Ruiz ha superado una lesión de rodilla

Fabián Ruiz le ha dado buenas noticias al Paris Saint-Germain y a la Selección Española durante esta semana ya que el sevillano se ha entrenado con normalidad demostrando que está ya recuperado de la lesión de rodilla que le ha mantenido alejado de los terrenos de juego durante tres meses, concretamente desde el pasado 20 de enero cuando disputó un encuentro de UEFA Champions League contra el Sporting Clube de Portugal.

Luis Enrique, entrenador del Paris Saint-Germain, ha confirmado que Fabián Ruiz está listo para jugar y que ha entrado en la convocatoria para el encuentro de la Ligue 1 que el equipo de la capital de Francia va a disputar este fin de semana contra el Olympique Lyon. "Está bien. Ha entrenado con el equipo toda la semana, estará en la convocatoria y, si se da, jugará sus primeros minutos".

De este modo, Fabián Ruiz, de 30 años, se va a poner a tono en este final de temporada con el Paris Saint-Germain lo cual le va a permitir llegar bien, en el aspecto futbolístico y en el físico, al Mundial 2026 en donde es un fijo para Luis de la Fuente, entrenador de la Selección Española.

Fabián es un fijo para Luis de la Fuente para el Mundial 2026

La recuperación total de Fabián Ruiz es una gran noticia para Luis de la Fuente ya que el centrocampista es un fijo en la lista de convocados de la Selección Española para el Mundial 2026 que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá en unos meses.

El centrocampista del Paris Saint-Germain se quedó fuera de la convocatoria del pasado mes de marzo por la lesión de rodilla, pero es un futbolista que con Luis de la Fuente es incluso titular tal y como se ha visto en los últimos años. No hay que olvidar que Fabián fue titular indiscutible en la última Eurocopa que ganó España.

De este modo, Luis de la Fuente suma un nuevo futbolista más para su lista de convocados. Fabián Ruiz es uno de los centrocampista que, siempre y cuando no recaiga de la lesión, estará en la convocatoria de España para el Mundial 2026 junto a Rodri, Zubimendi, Pedri, Dani Olmo, Pablo Barrios y Fermín López.

Queda algún que otro hueco libre por el cual tendrán que pelear, entre otros, Pablo Fornals, Carlos Soler, Álex Baena o Aleix García aunque si Mikel Merino se recuperado también estos últimos tendrán muy complicado estar en la Copa del Mundo.