La ‘Ley Wenger’ desvirtúa la esencia del fútbol y lo convierte en puro entretenimiento

La normativa impulsada por Arsène Wenger y probada en la Canadian Premier League promete más goles, pero en realidad amenaza el equilibrio táctico, perpetúa la polémica del VAR y desnaturaliza el fútbol como deporte competitivo

El fútbol no necesitaba ser salvado, pero desde las instituciones han decidido que sí. La llamada ‘Ley Wenger’, ya en pruebas en la Canadian Premier League, pretende cambiar el fuera de juego para favorecer al atacante y aumentar el número de goles. La excusa es clara: más espectáculo. La realidad, mucho más incómoda: una intervención desnaturaliza el juego.

Esta norma establece que un jugador solo estará en fuera de juego si todo su cuerpo supera al defensor. Es decir, se regala ventaja al delantero de forma deliberada. No es una evolución natural del fútbol, es una manipulación directa para hacerlo más vistoso.

El fútbol no necesita trucos para ser atractivo

El argumento de ‘hacer el fútbol más emocionante’ es, en el fondo, profundamente condescendiente. Parte de una idea peligrosa: que el fútbol, tal y como es, ya no es suficiente.

Pero lo cierto es que el fútbol siempre ha sido atractivo precisamente por su equilibrio. Por lo difícil que es marcar, por la tensión constante, por la importancia de cada detalle. Convertirlo en un espectáculo más predecible y orientado al gol fácil es empobrecerlo. No todo tiene que parecerse a un 5-4 para ser entretenido.

La muerte de la defensa inteligente

La ‘Ley Wenger’ no solo favorece al ataque: castiga directamente a la inteligencia defensiva. La llamada ‘trampa del fuera de juego’, una de las herramientas más sofisticadas del fútbol moderno, queda prácticamente inutilizada.

Durante años, los defensas han perfeccionado el arte de medir tiempos, coordinar movimientos y leer el juego. Todo eso desaparece de un plumazo porque ahora el margen de error es ridículo.

El mensaje es claro: defender bien ya no importa tanto. Y eso es un golpe directo a la riqueza táctica del fútbol, donde estilos como el ideado por Hansi Flick en el FC Barcelona acabarán desapareciendo, en favor de tácticas que priman la defensa sobre el ataque.

Más goles no significa mejor fútbol

Aquí está el gran engaño: asumir que más goles equivalen automáticamente a mejor espectáculo. Es una simplificación que ignora cómo funciona realmente el juego.

Con esta norma, muchos equipos optarán por replegarse aún más. Nadie querrá arriesgar con una defensa adelantada si un error mínimo puede convertirse en una carrera imposible de detener. El resultado probable no es un festival ofensivo, sino partidos más cerrados, más previsibles y con menos creatividad.

El VAR no desaparece, solo cambia de excusa

Otro de los argumentos estrella es que la nueva regla eliminará los fueras de juego milimétricos. Pero esto no es cierto, el VAR seguirá interviniendo igual. La única diferencia es que ahora se medirá desde el talón en lugar del hombro. La polémica no desaparece, solo se desplaza.

La famosa ‘tiranía del píxel’ seguirá ahí. Y con ella, la sensación de que el fútbol se decide más en una sala de vídeo que en el campo, analizando cada ‘frame’ en busca de un milímetro de diferencia entre delantero y defensa.

Un fútbol cada vez más manipulado desde fuera

La ‘Ley Wenger’ no es un caso aislado. Es parte de una tendencia preocupante: el fútbol cada vez se parece menos a un deporte y más a un producto diseñado. El VAR, las cinco sustituciones, los calendarios saturados… todo apunta en la misma dirección. El juego se adapta a intereses externos: televisión, audiencia, espectáculo.

El problema es que, en ese proceso, se pierde autenticidad. El fútbol deja de ser espontáneo para convertirse en algo cada vez más controlado. Cada vez hay menos sorpresas en las competiciones, donde los campeones suelen ser siempre los mismos.

Ventaja injusta y simplificación del juego

Dar más margen al delantero no es hacer el juego más justo, es inclinarlo artificialmente. Jugadores rápidos y explosivos tendrán una ventaja desproporcionada, mientras que los defensas parten en clara desventaja.

Se pierde el valor del desmarque preciso, del ‘timing perfecto’. Ya no gana el que mejor interpreta el juego, sino el que mejor aprovecha sus cualidades físicas. Prima el cuerpo a la mente, y eso no es evolución, es simplificación.

El riesgo real: perder la esencia del fútbol

El fútbol no necesita ser ‘arreglado’. No necesita reglas diseñadas para forzar más goles ni decisiones pensadas para contentar a la audiencia. Su valor está en lo imprevisible, en lo difícil, en lo auténtico. En que un gol cuesta, y precisamente por eso se celebra.

Si se convierte en algo más fácil, más artificial y más manipulado, pierde lo que lo hace único. Los récords de estadísticas comenzarán a elevarse, ya nadie se soprenderá por un ‘hat trick’ o las ‘manitas’ dejarán de ser grandes gestas.

La Ley Wenger no es una mejora. Es una advertencia de hacia dónde se dirige el fútbol. En una sociedad donde se prima el entretenimiento y la rapidez de contenidos, buscar mantener a la audiencia a base de goles convertirá al fútbol en puro espectáculo, desvirtuando su naturaleza deportiva.