Suazo pierde, Sow empata y Vargas preocupa al Sevilla: se cae de la lista de Suiza a pocos días del Mundial 2026

Suiza no pasa de la igualada ante Australia, con 45 minutos para el centrocampista sevillista y con el extremo en la grada por su enésimo problema muscular. Además, Chile cae en Portugal con partido completo para el capitán

Nuevo turno en el calendario de los internacionales del Sevilla FC, que vio cómo el pasado jueves se quedaba sin minutos Odysseas Vlachodimos en el empate de Grecia en Suecia (2-2), y que en la tarde-noche de este sábado ha estado representado en otros dos compromisos: la derrota en Portugal de la selección de Chile que capitanea Gabriel Suazo y el empate de Suiza ante Australia.

Este partido, en el que Djibril Sow volvió a tener minutos, confirmó la enésima lesión muscular de Rubén Vargas, quien ni siquiera se sentó en el banquillo después de abandonar el último entrenamiento de los helvéticos a cinco días de que arranque el Mundial 2026. Además, este mismo sábado la Noruega de Orjan Nyland se ha ejercitado por primera vez en Estados Unidos.

Suiza no puede con Australia, con 45 minutos para Sow y baja por lesión para Vargas

La selección de Suiza explicaba el viernes que Rubén Vargas había abandonado antes de tiempo la sesión preparatoria porque está siguiendo un plan individualizado para intentar dejar atrás unas molestias antes de que arranque el Mundial. El extremo no estaba descartado para el amistoso ante Australia; pero cuando han salido las alineaciones oficiales se ha podido comprobar que ni siquiera estaba en el banquillo.

Al Sevilla FC llegó en enero de 2025 y ya venía de estar dos meses de baja en el Augsburgo FC por una dolencia de tobillo. Tras un buen inicio como nervionense, en abril sufrió un problema en el muslo, se perdió lo que restaba de curso y encadenó tres meses en el dique seco. Nada más comenzar la pretemporada, sufrió varios contratiempos.

Almeyda ya dejó clara una deficiencia física que hace que no le de para jugar más de 60-70 minutos. La cosa fue a peor con una lesión en bíceps femoral que le tuvo frenado desde noviembre hasta enero y, tras seis días de trabajo, volvió a romperse y ya no volvió hasta marzo. Ahora, sólo han bastado 10 días de concentración con Suiza para contar un nuevo frenazo.

Al margen del 'Caso Vargas', en clave sevillista cabe destacar del Suiza - Australia que Sow fue suplente pero salió en la reanudación por Dan Ndoye (autor del 1-0 en el 14') y jugó toda la segunda mitad a gran nivel. Se movió en un espectacular 96 por ciento de acierto en el pase (22 de 23), con un centro al área que encontró rematador, sólo dos pérdidas de balón y una recuperación. Tete Yengi, en el 56', empató para los oceánicos.

Chile pierde contra Portugal con nuevo partido completo para Gabriel Suazo

Aunque no están clasificados para el Mundial, además de los tres mundialistas el Sevilla FC ha cedido otros tres internacionales en esta 'Ventana FIFA' de junio: el delantero nigeriano Akor Adams, el ya mencionado portero griego Odysseas Vlachodimos y el lateral izquierdo Gabriel Suazo, capitán de la selección de Chile e intocable para el técnico interino Nicolás Córdova. 'La Roja' visitó este sábado a Portugal, que le derrotó por 2-1.

El carrilero nervionense estuvo a un buen nivel, mostrando con sus constantes carreras de ida y vuelta que ha acabado la 25/26 a un buen nivel físico. Suazo completó un 92% de acierto en la entrega (33/36), dio tres pases clave, completó los tres regates que intentó y, aunque un error suyo dio origen al segundo tanto local y perdió cuatro balones, ganó siete de sus 14 duelos a ras de césped y uno de las dos porfías aéreas.

La primera parte fue aburridísima. Lo más destacado fue un gol anulado a Cristiano Ronaldo por fuera de juego y el hecho de que en el tiempo añadido ambas selecciones se quedaron con 10 por las rojas directas que vieron el local Raphael Leao y el visitante Iván Román "por emplearse con conducta violenta".

El jugador de la Real Sociedad Gonçalo Guedes abrió el marcador para los lusos en el 58' y el centrocampista del Manchester United Bruno Fernandes hizo el 2-0 en el 75'. Lucas Cepeda, en el 90+2' convirtió el tanto del honor para los andinos.