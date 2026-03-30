El Real Madrid reordena su futuro: Nico Paz aprieta y Mastantuono queda en el aire

El posible regreso de Nico Paz al Real Madrid y la falta de protagonismo de Franco Mastantuono dibujan un nuevo escenario en Valdebebas. El club blanco ya estudia movimientos para equilibrar su plantilla en pleno cambio de ciclo con Álvaro Arbeloa al mando

La planificación deportiva del Real Madrid vuelve a agitarse de cara al próximo verano. En un momento en el que el club busca ajustar su plantilla y definir el rol de sus jóvenes promesas, dos nombres concentran todas las miradas: Nico Paz y Franco Mastantuono.

El primero, cedido en el Como, podría regresar antes de lo previsto. El segundo, considerado una de las grandes apuestas del futuro, se enfrenta a un escenario completamente distinto al que imaginaba hace apenas unos meses. En medio, una decisión que puede marcar el rumbo de ambos.

El escenario que cambia con Nico Paz

En las oficinas de Valdebebas dan cada vez más forma a una idea: recuperar a Nico Paz este mismo verano. El club dispone de una opción de recompra cercana a los nueve millones de euros y valora seriamente ejecutarla.

Su crecimiento en Italia ha sido evidente. En el Como ha encontrado continuidad, protagonismo y un contexto ideal para desarrollar su talento, algo que no siempre es fácil en un club como el Real Madrid.

Sin embargo, su regreso no está completamente cerrado. Desde el conjunto italiano siguen confiando en retenerle, especialmente si logran clasificarse para competiciones europeas. Incluso el propio jugador no ve con malos ojos continuar un año más en un entorno donde se siente importante.

Mastantuono, entre la presión y la falta de espacio

El gran perjudicado de este movimiento podría ser Franco Mastantuono. El joven argentino llegó como una apuesta de presente y futuro, pero su temporada ha estado marcada por la irregularidad.

Con apenas 1218 minutos repartidos en 27 partidos, su impacto ha sido menor del esperado. La llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo ha reducido aún más su protagonismo, dejándole en un rol secundario dentro de la rotación.

La posible vuelta de Nico Paz, sumada a la intención del club de reforzar el centro del campo con otro perfil creativo, deja a Mastantuono en una posición delicada.

La decisión del Real Madrid: cesión para crecer

Ante este escenario, el club ha tomado una postura clara: Mastantuono debe salir. No como una renuncia, sino como parte de un plan.

Según informa OK Diario, la idea en Valdebebas es replicar la fórmula de Endrick, que está dando buenos resultados: una cesión a un equipo competitivo en Europa que permita al jugador ganar experiencia, confianza y continuidad.

Eso sí, hay una línea roja: no habrá opción de compra. El Real Madrid considera al argentino un activo estratégico y quiere mantener el control total sobre su futuro.

Las ofertas no faltan. Ya en invierno hubo múltiples equipos interesados, y todo apunta a que en verano volverán a la carga con más fuerza.

Un verano clave para el futuro del proyecto

El caso refleja algo más profundo: el Real Madrid está redefiniendo su hoja de ruta con los jóvenes talentos. Ya no basta con fichar potencial, ahora hay que gestionar su crecimiento con precisión.

Nico Paz representa una oportunidad inmediata, mientras que, Mastantuono, una inversión a medio plazo. Ambos forman parte del mismo puzle, pero no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo.

Un punto de inflexión en Valdebebas

El club se enfrenta ahora a una decisión que va más allá de dos nombres propios. Se trata de equilibrar presente y futuro sin frenar la progresión de sus jóvenes, cuando el club busca una reestrucutración de su plantilla.

El regreso de Nico Paz puede ser una gran noticia para el equipo, pero también abre una incógnita sobre el futuro de Mastantuono en Chamartín. El verano será soberano para ambos futbolistas.