El Inter de Milán cierra la puerta a Bastoni ante el interés del Barcelona

El conjunto italiano no pretende dejar salir a Bastoni en este mercado de fichajes y obliga al Barcelona a hacer un esfuerzo extra por su traspaso

El Inter de Milán deja clara al Barcelona sus intenciones con Bastoni. El defensa italiano interesa al conjunto blaugrana que busca reforzar la zaga de cara a la siguiente temporada. El zaguero del conjunto nerazzurro es el elegido por la dirección deportiva, aunque el Inter de Milán no da su brazo a torcer. En la celebración del título de la Serie A número 21, tanto el presidente como el director deportivo cerraron la puerta a Bastoni ante el interés del Barcelona.

Piero Ausilio, director deportivo del Inter de Milán, dejó claro que Bastoni pertenece al club italiano que no tiene intención de dejarlo salir. "¿Bastoni? No hemos recibido ninguna oferta relativa a Bastoni. Es un futbolista valioso para el Inter y para Italia, un jugador fuerte, un futbolista increíble y queremos retenerlo", subrayó Ausilio que reforzó las palabras del presidente Marotta. "En los últimos años siempre hemos intentado mirar con buenos ojos a los italianos. Los talentos italianos están ahí, se necesita paciencia para dejarlos crecer con calma. Debemos buscar calidad", destaca y añade que "queremos una mezcla entre juventud y experiencia, hemos empezado este año y continuaremos así. Incluso los que han llegado este año crecerán más y llegarán otros jóvenes".

El Inter de Milán no se cansa con los avisos al Barcelona

Esta no es la primera vez que el Inter de Milán se dirige al Barcelona por el interés de Bastoni. El propio director deportivo fue protagonista: "Bastoni tiene contrato con el Inter y no hay indicios de que vaya a marcharse. Estamos contentos con él y estamos seguros de que seguirá aportando mucho. Si alguien está interesado, que nos llame, tiene nuestros números", señalaba Ausilio.

Bastoni encaja con el perfil de central que busca el Barcelona

Aun así, el Barcelona sigue insistiendo con Bastoni. El perfil del central encaja con lo que el conjunto blaugrana y Hansi Flick buscan de cara a la siguiente temporada. La defensa ha sido uno de los puntos débiles del cuadro catalán en este curso. la salida de Íñigo Martínez debilitó la zaga. El nivel de Cubarsí y de Eric García ha sido bueno, pero no suficiente como para alcanzar el objetivo de la Champions League. Araujo, por su parte, no cuenta demasiado en los planes del alemán, además de haberse ausentado a mitad de temporada por problemas de salud mental. Bastoni resolvería las dudas en defensa, según creen en el Barcelona que volverá a probar suerte en Europa en busca de la anisada sexta Champions League.