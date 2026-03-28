Betis Deportivo 2-2 Teruel: Remontada con final cruel que aleja la salvación

El filial, muy mermado por las bajas, le dio la vuelta a un gol muy tempranero con dianas de Enmanuel y Rodrigo Marina, pero en el ocaso volaron dos puntos de oro para avivar la esperanza de no descender

El Betis Deportivo acarició este Sábado de Pasión ante el Teruel un triunfo de oro que le habría servido para avivar la esperanza de la permanencia, pero que se le escapó en la recta final para firmar un empate meritorio pero insuficiente por la dificultad del objetivo.

Tras imponerse en la jornada anterior al Hércules, era fundamental prolongar la racha contra los aragoneses, en la zona noble de la tabla, más aún después del triunfo ayer de un rival directo como el Nástic.

Lo cierto es que los de Dani Fragoso fueron capaces de voltear el marcador tras un inicio espantoso y afrontar el ocaso con ventaja, si bien un tanto en el 85' dejó un sabor tremendamente amargo en los verdiblancos, conscientes de que solo les vale ganar este tipo de partidos para pelear hasta el final por la salvación.

Gol tempranero del Teruel y empate hasta del descanso

Así las cosas, el duelo se complicó demasiado pronto para los heliopolitanos, pues en el primer minuto de juego, un saque del portero visitante se convirtió en una ocasión de oro para Goyo Medina que despejó el meta Vlad pero terminó con un penalti inocente de Embalo. En principio, la colegiada pitó falta fuera del área, pero acudió al FVS y rectificó para señalar los once metros. Lolo Pla lo transformó y obligó al los locales a remar contracorriente.

Pese a las numerosas bajas, el Betis Deportivo reaccionó y se hizo con el control de partido liderado sobre todo por Corralejo, si bien no logró generar una ocasión de peligro hasta el ocaso del primer tiempo, cuando un buen centro de Masqué fue rematado a la red por Enmanuel con un certero y potente cabezazo. Este gol permitía a los béticos irse al descanso con tablas y la moral alta.

Vuelta al marcador y castigo en la recta final

Un impulso que propició que en los primeros compases de la reanudación el filial revirtiera el resultado gracias a una magnífica acción de Rodrigo Marina, que controló con maestría dentro del área para fusilar al meta.

El Teruel cambió el paso con el 2-1 y empezó a poner en apuros a los verdiblancos con un mayor control y llegadas al área de los anfitriones, cada vez más embotellados. De hecho, a la hora de partido fue anulado un gol por fuera de juego a Lolo Pla, que después rozó las tablas en una ocasión clara, preludio del tanto en minuto 85, obra de Fondarella.

Con este punto, ahora mismo se queda a siete de la salvación a la espera de lo que haga mañana el Murcia contra el Sevilla Atlético, pues un triunfo pimentonero dejaría la permanencia a ocho, con el Nástic como referencia.