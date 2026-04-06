Un árbitro curtido pero bien recibido en Braga y sólo un disgusto

El alemán Felix Zwayer, con varias finales a sus espaldas, dirigirá la ida de los cuartos de la Europa League en La Cantera; pitó tres veces al Sevilla, otras 21 a clubes españoles y dos a 'Os Guerreiros do Minho'

El árbitro alemán Felix Zwayer dirigirá el miércoles el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League entre el Sporting de Braga y el Real Betis, fijado en el Municipal de la localidad norteña a 18:45 hora española, cuando estará asistido desde el VAR por su compatriota Robert Schröder. Los también teutones Robert Kempter y Dominik Schaal ejercerán como asistentes, misma nacionalidad de Florian Badstübner (cuarto árbitro) y Pascal Müller (asistente del VAR), según confirmó la UEFA.

Zwayer nació en Berlín hace 44 años; es internacional desde 2012 y administrará justicia por primera vez en su carrera al cuadro heliopolitano, aunque sí ha coincidido con su oponente dos veces. En la temporada 2021/2022, en la ida de octavos de final de la UEL en el Municipal de Braga frente al Mónaco (2-0) y, en la 2023/2024, también en el primero de los choques de la previa de Champions League, de nuevo como local ante el Panathinaikos griego (2-1). En ambas oportunidades avanzaron los blanquirrojos de ronda.

El curtido colegiado teutón ha arbitrado 24 veces a equipos españoles, tres de ellas a la selección, con un balance de 15 victorias, cinco empates y sólo cuatro derrotas. Responsable de varias finales (destacando la pasada edición de la Europa League y la de la Nations League 2023), ha coincidido, curiosamente, en tres ocasiones con el eterno rival del Real Betis, un Sevilla FC que ganó 4-0 al Dinamo de Zagreb y perdió 2-1 en Lens en la UCL, empatando a dos en casa del Manchester United en la UEL del último título nervionense.

Dos victorias y una derrota en sus tres encuentros oficiales en Portugal

El Real Betis, que este miércoles visitará al Sporting de Braga en el partido de ida de los cuartos de final de la Europa League, disputó antes otros tres encuentros oficiales en Portugal, saldados con dos triunfos (dejando, además, la puerta a cero) y una derrota por la mínima. Así, el único disgusto en tierras lusas data de la primera ronda de la Copa de la UEFA 82/83, cuando Carlos 'Lobo' Diarte reducía distancias a falta de un cuarto de hora tras los tantos de Nené (de penalti) y Paulo Padinha. En la vuelta, otro 1-2 en el Benito Villamarín dejó fuera a los verdiblancos.

Más recientemente, los de Pepe Mel vencieron 0-1 al Vitória de Guimaraes, con un solitario tanto de 'Chuli' Vázquez, en la fase de grupos de la Europa League 13/14. Contra el mismo oponente albinegro, que había 'rascado' un empate a dos en La Palmera, los pupilos de Manuel Pellegrini firmaron el curso pasado un contundente 0-4 (doblete de Cédric Bakambu y dianas de Antony Matheus dos Santos e Isco Alarcón) para plantarse en cuartos de la Conference League.