¿Ver al Betis en unos cuartos de final de la Europa League desde una montaña? Este es el singular estadio del Sporting de Braga

ESTADIO Deportivo ha podido conocer este singular estadio del Sporting de Braga, cuyo arquitecto consiguió un Premio Nobel y con una montaña en uno de los laterales donde se puede ver el interior del campo

El Real Betis, en esta tarde de miércoles, comenzará el camino para hacer historia. Los cuartos de final de la Europa League dan su comienzo este miércoles y será el conjunto sevillano el que dispute la ida en tierras lusas, en este caso, frente al Sporting de Braga. Mucha es la ilusión puesta en poder alcanzar cotas altas en esta competición, con un camino que invita a poder soñar con llegar lejos, con la final de Estambul como principal objetivo. Antes de ello, hay que dar pasos de gigantes, y el primero tiene que darse en el Estadio Municipal de Braga.

Poco a poco, el equipo verdiblanco se va ganando un hueco en el panorama europeo, lo que hace que los aficionados puedan conocer rincones totalmente únicos en las ciudades. Y, sin lugar a dudas, el estadio donde se va a disputar este encuentro así lo es. Está ubicado en una antigua cantera de granito, y su diseño es más que singular. Sin gradas laterales y únicamente en los fondos. En la sesión de entrenamiento que realizó el martes el Betis, muchos eran los periodistas que se sorprendían por la impresión del estadio, ya que da una sensación de inmensidad a pesar de que, a sus lados, hay campo.

Y es que esa es una de las cosas más curiosas ya que, durante los minutos de entreno que tuvo la prensa, pudimos ver a dos aficionados visualizando la sesión en lo más alto de la montaña. Tiene cerca de 30.000 espectadores, aunque la media de asistencia no es que sea muy alta, por lo que serán los béticos los encargados de darle el ambiente al encuentro. La construcción de este estadio se hizo para la Eurocopa 2004 que se celebró en el país luso, donde se llegó a producir una de las grandes historias del fútbol tras la victoria de Grecia sobre Portugal en la gran final.

En ESTADIO Deportivo, hemos tenido la oportunidad de poder acceder a ese lugar donde los aficionados podrían ver el encuentro que, a pesar de estar en un sitio lejano, no deja de ser una ocasión para ver a su equipo. Todo esto en un estadio que ha recibido muchos reconocimientos. Sin ir más lejos, su arquitecto Eduardo Soto de Moura ganó el Nobel de Arquitectura, una muestra más de la importancia que esta obra tiene. Dicha la historia, ahora toca que el Betis haga la suya, y el primer paso tiene que ser en esta obra singular.