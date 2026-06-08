"Creo que Haaland jugará en el Real Madrid"

Hans Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund, señala que al delantero del Manchester City le encanta el equipo madridista y cree que el noruego acabará jugando de blanco "en dos o tres años". "Le encanta el Real Madrid", dice

La derrota de Enrique Riquelme en las elecciones a la presidencia del Real Madrid ha alejado de la lista de futuribles algunos de los nombres que el candidato vinculó al club en caso de que venciera en las urnas. Uno de ellos es Erling Haaland, de quien en cualquier caso se seguirá hablando y del que hizo un curioso augurio Hans Joachim Watzke, presidente del Borussia Dortmund.

Días atrás Watzke habló de Haaland, al que conoce a la perfección de su paso por el equipo alemán, y se aventuró a pronosticar que jugaría en el Real Madrid, aunque no en estos momentos. "A Erling Haaland le encanta el Real Madrid y no lo oculta. Pero no se unirá este verano. Creo que jugará allí dentro de dos o tres años", advertía el presidente del Borussia Dortmund.

El presidente del Borussia Dortmund dice que Haaland admira al Real Madrid

Watze se refirió al delantero noruego, concentrado estos días con la selección de su país para preparar el Mundial y una de las bazas de la candidatura de Enrique Riquelme para presidir el Real Madrid. "Sé muy bien lo que piensa Haaland, y puedo decir que ciertamente admira al Real Madrid y le gustaría jugar allí en el futuro, pero la próxima temporada seguirá jugando en el Manchester City", comentó.

También pasó por el Borussia Dortmund Jürgen Klopp, otra promesa electoral de Enrique Riquelme. "Es un gran entrenador. Siempre lo ha demostrado, pero ahora no tiene intención de dirigir a ningún equipo. No va a firmar por nadie. Hablamos mucho, diría que siempre surge algún tema, pero esta vez no fue necesario porque sé lo que piensa. Además, su agente habló en Sky y lo dejó claro", recordó Watze.

En ese juego de relaciones, el presidente del Borussia Dortmund, además de hablar de Haaland y Klopp, igualmente tuvo palabras para el Real Madrid y para Florentino Pérez: "Tengo una gran relación con el Real Madrid desde hace doce años, y siempre han respetado al Borussia Dortmund, lo cual es muy valorado. Lo que ha hecho Florentino durante este tiempo es increíble".

Los nombres propios de la candidatura de Enrique Riquelme

Hay que recordar que durante la campaña electoral Enrique Riquelme prometió varios nombres propios, curiosamente dos procedente del Manchester City. El empresario dijo que intentaría fichar a Haaland, también a su compañero Rodri Hernández, centrocampista de la selección española y Balón de Oro. Su apuesta por el banquillo era Klopp.

Apuestas fuertes para negociar que en algunos casos provocaron dudas por su dificultad. También Riquelme habló de nombres propios ilustres en la historia del Real Madrid que se hubieran unido a su organigrama de club de haber vencido. Son los casos de Fernando Hierro y Raúl González Blanco. Incluso Vicente del Bosque figuraba entre futuros asesores.

La victoria de Florentino Pérez en las urnas, en las primeras elecciones en 20 años con más de una candidatura, entierra esas opciones aunque a tenor de las palabras del presidente del Borussia Dortmund no será la última vez que se hable de Haaland como posible refuerzo para el Real Madrid.