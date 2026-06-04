La cláusula secreta de Haaland que mantiene vivo el sueño del Real Madrid

Su agente, Rafaela Pimenta, siempre incluye en sus contratos lo que ella misma denomina "la llave de la puerta" para no quedar atrapado, una herramienta que permite al futbolista decidir si quiere marcharse cuando considera que ha llegado el momento oportuno, independientemente de la duración de su contrato

El nombre de Erling Haaland vuelve a estar en el centro de todas las conversaciones del madridismo. El anuncio realizado por Enrique Riquelme durante su intervención en 'El Hormiguero', asegurando que el delantero noruego jugará en el Real Madrid si gana las elecciones del próximo domingo, ha reabierto un debate que parecía aparcado desde la renovación del futbolista con el Manchester City hasta 2034.

Las posteriores negativas del entorno del jugador y del propio club inglés han enfriado el impacto inicial de la noticia, pero existe un elemento que sigue alimentando las especulaciones por la famosa cláusula liberatoria que acompañaría al contrato del delantero.

Una cláusula cuya existencia ha sido negada públicamente por el Manchester City, pero que diferentes informaciones llevan años situando como una de las grandes garantías negociadas por el entorno del futbolista.

La llave de salida que siempre ha buscado Haaland

La filosofía de trabajo de Rafaela Pimenta, heredera de la agencia de Mino Raiola y representante de Haaland, nunca ha cambiado. La abogada brasileña siempre ha defendido que los futbolistas deben conservar el control sobre su futuro profesional. Una idea que ha marcado prácticamente todos los contratos negociados por la estructura creada por el fallecido Raiola.

Su teoría es sencilla. Ningún jugador debe quedar atrapado en un club si desea emprender una nueva aventura deportiva.

Por ello, cuando Haaland renovó con el Manchester City hasta 2034, muchas voces apuntaron a que el nuevo acuerdo seguía incluyendo mecanismos que permitirían una salida futura bajo determinadas condiciones. Según distintas informaciones publicadas en los últimos meses, el delantero conservaría una cláusula de liberación que podría activarse una vez avanzado un tramo importante de su contrato.

La cifra nunca ha sido confirmada oficialmente, aunque diversas fuentes la han situado históricamente entre los 150 y los 180 millones de euros. Además, ese importe disminuiría progresivamente conforme avanzaran las temporadas.

El City lo niega, pero el debate sigue abierto

La reacción del Manchester City ha sido contundente. Tras las declaraciones de Riquelme, el club inglés emitió un mensaje rechazando cualquier posibilidad de que exista actualmente una cláusula que facilite la salida de su gran estrella. La entidad inglesa considera cerrada la cuestión y mantiene que Haaland forma parte del núcleo estratégico del proyecto deportivo para los próximos años.

También el padre del futbolista, Alfie Haaland, y la representante Rafaela Pimenta salieron al paso de las informaciones que vinculaban al delantero con la candidatura electoral madridista. "Todo muy entretenido, pero no es cierto", señalaron en un comunicado difundido públicamente. Sin embargo, las dudas siguen existiendo. Especialmente porque la propia Pimenta nunca ha escondido su manera de trabajar.

La filosofía de Rafaela Pimenta

Hace tiempo, la representante explicó con claridad cuál es su visión sobre los contratos de los futbolistas. "Una de mis prioridades como agente es ofrecer al jugador lo que llamo la llave de la puerta", explicó en una entrevista. La idea consiste en que el futbolista disponga siempre de herramientas contractuales para decidir su futuro cuando lo considere oportuno. Incluso fue más lejos al asegurar que durante décadas ningún jugador representado por su agencia se había quedado en un club cuando realmente había querido salir.

Un planteamiento que encaja perfectamente con el historial contractual de Haaland desde sus etapas en Salzburgo, Borussia Dortmund y posteriormente Manchester City.

El Real Madrid nunca desaparece del horizonte

Más allá de las declaraciones cruzadas y de la batalla electoral que vive actualmente el Real Madrid, existe una realidad difícil de ignorar. Haaland nunca ha cerrado completamente la puerta al conjunto blanco.

El delantero eligió el Manchester City en 2022 por recomendación de Mino Raiola, que entendía que el proyecto inglés era el escenario ideal para continuar su desarrollo antes de afrontar un posible salto definitivo a otro gigante europeo. Desde entonces, cada vez que se le ha preguntado por el Real Madrid ha evitado descartar esa posibilidad.

La existencia de una eventual cláusula de salida explicaría precisamente esa sensación permanente de puerta entreabierta.

Los obstáculos de una operación gigantesca

Eso sí, una cosa es que exista una vía de escape contractual y otra muy distinta que el fichaje resulte sencillo. El noruego controla el cien por cien de sus derechos de imagen, una condición que históricamente ha generado dificultades en las negociaciones del Real Madrid con las grandes estrellas mundiales. Además, el impacto salarial sería enorme.

Actualmente, el club blanco ya soporta contratos de máxima dimensión con jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior o Jude Bellingham. La llegada de Haaland obligaría a realizar importantes ajustes económicos para encajar una operación de semejante magnitud.

Por eso, aunque el entorno del jugador haya desmentido cualquier acuerdo con Enrique Riquelme y el Manchester City niegue la existencia de una cláusula liberatoria, el debate sigue más vivo que nunca. Mientras exista la posibilidad de que Haaland conserve esa famosa llave de salida, el sueño del Real Madrid seguirá estando vivo, al menos hasta el domingo.