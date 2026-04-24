El análisis táctico del Betis - Madrid: Del 1-4-3-3 al 1-4-2-3-1 y vuelta a la anarquía por amor

El 'Ingeniero' comenzó recuperando el dibujo con el que hizo sitio a su único fichaje invernal, volvió luego a sus orígenes y terminó volviéndose un poco loco para que Isco y Lo Celso coincidieran los minutos finales sobre el campo en busca de una revolución que obtuvo recompensa

Baile de sistemas en el Real Betis ante el Real Madrid, empezando por el 1-4-3-3 que inventó Manuel Pellegrini para hacer sitio en sus esquemas al único refuerzo invernal, Álvaro Fidalgo. En el descanso, volvió a su 1-4-2-3-1 más clásico, pero, al resistirse el empate, terminó dando rienda suelta a la anarquía por amor... a sus dos mediapuntas más determinantes en condiciones normales. Quiso el 'Ingeniero' que Giovani Lo Celso e Isco Alarcón coincidieran en los minutos finales para dinamitar el muro merengue, arriesgando con Marc Roca como pivote único tras la exhibición previa de Sofyan Amrabat, y la jugada le salió pintiparada con el gol de Héctor Bellerín sobre la bocina.

Muy pocas distancias entre líneas para que el Madrid no tuviese tiempo de pensar

Ordenó Manuel Pellegrini de salida que su línea defensiva de cuatro se juntase mucho con el 'trivote' de la medular y que también Ez Abde y Antony Matheus dos Santos se plegasen en fase de contención, dejando a Cédric Bakambu casi como un islote. La idea era reducir los espacios, que el Real Madrid tuviese poco tiempo para pensar y se viera obligado a un juego directo que incomodaba menos a los anfitriones, prestos a buscar las salidas en velocidad de sus extremos. Un mal despeje de Álvaro Valles ante la solución que encontraron los visitantes (disparar desde fuera del área) puso en entredicho el planteamiento poco después del cuarto de hora.

Mendy aburre pronto a Antony, permutado en mediapunta

La fortaleza defensa de Ferland Mendy convenció pronto a su par, Antony Matheus dos Santos, de la pertinencia de centrar más su posición, alejándose de la banda y oficiando muchas veces de mediapunta. Aprovechaba el brasileño el hueco que se generaba en esa parcela cercana al semicírculo del área visitante por el cambio del 1-4-2-3-1 al 1-4-3-3, con Pablo Fornals y Álvaro Fidalgo situándose como interiores, escorados ligeramente a ambos lados de Sofyan Amrabat, el pivote posicional. El movimiento permitió al de Osasco rozar en dos ocasiones seguidas el empate, que frustró con su agilidad Andriy Lunin.

Fidalgo pasa a ser segundo punta y genera errores del rival

El cuarto de hora final del primer tiempo y el alargue de esta fase albergó una variante táctica que pudo conducir al empate, bien con un lanzamiento propio de Álvaro Fidalgo desde la frontal que se marcharía ligeramente alto, bien con los efectos de su presión alta. Encomendaba el 'Ingeniero' en esa fase al asturiano que, como tantas veces el curso pasado hacía Isco Alarcón y alguna menos en éste Pablo Fornals, trabajara en fase defensiva como segundo punta, casi en paralelo con Cédric Bakambu, cuando el Real Madrid se disponía a sacarla jugada desde atrás. De ahí llegó el error de Thiago Pitarch que casi aprovecha Antony Matheus dos Santos por bajo.

Tras el paso por vestuarios, regreso al 1-4-2-3-1, con Marc Roca por Fidalgo... y sin cadenas al final

Aunque Manuel Pellegrini suele aprovechar los descansos para sentar a los amonestados y arriesgar lo mínimo ante posibles expulsiones, prefirió esta vez realizar dos cambios que, aparte del cambio de referencia arriba con el 'Cucho' Hernández por Cédric Bakambu, supuso el retorno al 1-4-2-3-1, saliendo Marc Roca por Álvaro Fidalgo para jugar el catalán, más allá de su tendencia a aparecer cerca del área contraria, cerca de un Sofyan Amrabat con tarjeta amarilla. Esto supuso también que Pablo Fornals pasase a ser mediapunta en su vertiente más clásica. Como más le gusta tradicionalmente al chileno, que no dudó en desajustarlo todo a la postre, con Lo Celso e Isco juntos.