Marc Bartra tuvo que ser sustituido tras lesionarse ante el Real Madrid

La noticia de la primera mitad en el duelo liguero entre Real Betis y Real Madrid fue protagonizada por Marc Bartra al ser sustituido. El central español se fue a los vestuarios antes de tiempo tras notar molestias en el puente de su pie derecho

El Real Betis afrontó una semana agridulce en la semana de la Feria de abril de Sevilla. Tras la victoria en Gerona ante el Girona CF por 2-3 gracias a la aparición de Rodrigo Riquelme en los minutos finales, el ambiente en La Cartuja era algo tenso por la reciente eliminación del equipo en Europa hace escasamente poco más de una semana. Con la visita del Real Madrid y la quinta plaza un poco más cerca, vencer a los de la capital se antoja vital para afianzar el quinto lugar que puede traer al premio gordo de la Champions League a final de temporada.

Primera mitad sin pegada y con un lesionado

En la primera mitad del duelo, el equipo de Álvaro Arbeloa no fue del todo superior, aunque sí aprovechó una de las ocasiones que tuvo para poner en ventaja al Real Madrid gracias al gol de Vinicius Jr a los 17 minutos de partido. Las sensaciones no estaban siendo las más idóneas para el cuadro de Pellegrini, que terminó la primera mitad volcado en la portería de Lunin. Los primeros 45 minutos tuvieron un peor desenlace más allá del resultado para el conjunto sevillano. Una lesión de un pilar fundamental de la zaga.

Marc Bartra tuvo que abandonar el terreno de juego pasada la media hora de partido tras notar algo inusual en el puente de su pie derecho. El dorsal cinco del Real Betis se fue al suelo para poder ser atendido por los servicios médicos del club. Los gestos de dolor no eran excesivos por parte del central español, pero su decisión junto a la del equipo médico fue clara e inmediata: sustitución para no arriesgar.

El sustituto de Marc Bartra

Diego Llorente entró rápidamente al campo tras un calentamiento exprés en la banda del Estadio de La Cartuja. El central español, que rindió a gran nivel en el primer tramo de la temporada, saltó al terreno de juego para sustituir a su compañero Marc Bartra. El canterano del Barça se someterá a varias pruebas en los próximos días para valorar el alcance de su lesión. Por el momento, Diego Llorente parece que será quien lo sustituya en la zaga hasta que regrese.

Un central de confianza para Manuel Pellegrini

El central español es uno de los futbolistas con más partidos disputados en LaLiga con el Real Betis Balompié, hasta 24 encuentros a las órdenes de Manuel Pellegrini y un total de 2.463 minutos disputados en toda la temporada entre todas las competiciones. Sin duda, un jugador que es indiscutible para el técnico chileno y que incluso se habitúa a llevar el brazalete de capitán tras ocho temporadas vistiendo con la elástica verdiblanca. El tramo de la temporada es delicado debido a todo lo que hay en juego y el Real Betis necesita de sus mejores futbolistas para conseguir los objetivos.