El 'Cucho' Hernández barre para casa en el próximo Mundial: "Si llego a estar, me pueden seguir a mí"

La primera magna cita futbolística que recuerda fue la de la 2010, que vio en casa de su abuela y donde "quería en ese momento que ganara España", señala a Amrabat como jugador random que recuerda de Qatar 2022, se sonríe al descubrir a James Rodríguez en Brasil 2014 y cree que el fútbol debe un título a Cristiano Ronaldo

"Tengo dos. El de 2010, que estaba todavía... Tengo recuerdos muy borrosos, pero fue allí donde me di cuenta de lo que era un Mundial, el que gana España. Pero un Mundial que disfruté, que lo viví y que de verdad me marcó fue el de 2014 en Brasil. Colombia llegó a cuartos de final. Y se me quedó grabado James, James. Pensar en 2014, Brasil, incluso si no eres colombiano, piensas en James Rodríguez. Por goleador, figura, golazos", explica el ambicioso delantero del Real Betis Juan Camilo Hernández para DAZN, que le pidió un ejercicio de memoria a las puertas de la magna cita de Estados Unidos, Canadá y México, donde podría estrenarse.

Ni una Copa América ni un Mundial en el bagaje de Juan Camilo Hernández

De hecho, el 'Cucho' es una 'rara avis' del fútbol 'cafetero', habida cuenta de que, pese a ser seguramente el delantero colombiano más prolífico en los últimos años (15 goles y tres asistencias en la 25/26, pero 58+26 en sus anteriores 94 encuentros con el Columbus Crew en la MLS), apenas acumula siete encuentros con la absoluta auriazul. Se estrenó muy joven (con apenas 19 años) a las órdenes de Arturo Reyes después de una brillante trayectoria con la sub 20 de Carlos Restrepo, pero tardó cuatro años en volver, disputando cuatro amistosos y dos duelos de las Eliminatorias Sudamericanas previas a la cita para la que, junto a Nelson Deossa, integra la prelista de 55.

Test al 'Cucho': su primera final, jugador favorito, gol preferido, futbolista random y uno que merecía ganar

"Fue la de 2010, me acuerdo, donde mi abuela lo vi. Yo quería en ese momento ganara España, la verdad", explica cuando le cuestionan por la primera final de Mundial que le viene a la mente, mientras que no tiene dudas sobre su jugador favorito de toda la historia de estos eventos: "Hay uno que piensas en Mundial y lo haces en él; Miroslav Klose. No sé por qué... Klose, Klose, Klose, Mundiales, goles, etc.". Y, para el mejor gol, "hay uno que mete Forlán en Sudáfrica, uno de volea".

Barre para casa el de Pereira en el momento en que es cuestionado acerca de ese típico futbolista random que encumbra un Mundial: "Aquí mismo tenemos un ejemplo, Sofyan (Amrabat), que tuvo un Mundial espectacular con Marruecos también (en Qatar 2022, cita que le lanzó a la fama y propició que el Manchester United pagara una buena cantidad a la Fiorentina por él)". En este test, cree que el fútbol debe un título a Cristiano Ronaldo: "Por todo lo que ha hecho y porque yo tengo una edad y he vivido su carrera".

La sorpresa de 2026, un jugador para seguir y la futura campeona

Termina su participación el 'Cucho' Hernández también en clave muy personal y particular a la hora de designar la sorpresa del torneo que arranca en pocas semanas en tierras norteamericanas ("bueno, esperemos que Colombia, estando o no estando allí, esperemos que Colombia") y el jugador que descollará ("mi persona; si llego a estar, me pueden seguir a mí"), mientras que, aunque está claro su deseo, habla con la cabeza y no con el corazón de la futura campeona: "Por ilusión, y porque es un deseo que tiene cada selección, cada selección tiene lo mismo, quiero que Colombia sea campeona. Pero, por lo que veo de fútbol, por lo que sé de fútbol, entiendo que el ganador podría estar al final entre Francia, Argentina y España".