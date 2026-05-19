Ancelotti provoca la euforia total de Neymar: reacción por todo lo alto a su convocatoria con Brasil para el Mundial

Neymar vuelve al Mundial y lo hace entre sorpresa, emoción y reivindicación: Ancelotti lo rescata para liderar a Brasil tras un calvario físico, y el '10' responde con un mensaje en sus redes sociales que desborda gratitud y ambición

Neymar fue la gran sorpresa de la convocatoria de Brasil para el Mundial de 2026. Carlo Ancelotti, entre risas y algo de suspense, pronunció el nombre del futbolista del Santos, que volverá a ponerse la camiseta de la caraninha casi tres años después para defender a su país en el torneo de este verano en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, Neymar, un día después de hacer oficial la convocatoria de Brasil para el Mundial, ha querido hacer pública su reacción en el momento que Carlo Ancelotti le nombra. Además, el delantero del Santos, visiblemente emocionado, ha dejado claro que es "uno de los días más emocionantes y felices de mi vida".

Neymar vuelve a rugir: Ancelotti lo rescata para Brasil tras un duro año

Neymar jugó por última vez con Brasil el 17 de octubre de 2023, en un choque contra Uruguay en Montevideo. Además, en esa misma temporada el jugador del Santos se rompió el igamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, algo que le dejó fuera de los terrenos de juego aproximadamente un año.

Ahora el escenario ha cambiado para Neymar. El delantero de 34 años firmó con el Santos en su regreso a Brasil dónde está encontrando poco a poco continuidad, sobre todo tras la operación de rodilla a la que se sometió el pasado mes de diciembre, que le tuvo hasta 60 días ausentes. Tras ello, el ex del Barcelona ha ido cogiendo forma, logrando tres goles en los dos últimos meses, que le han hecho convencer a Ancelotti.

Ancelotti se moja con Neymar: "Estamos convencidos de lo que hemos hecho"

Por su parte, Ancelotti, que anunció ayer lunes la convocatoria de Brasil para el Mundial, explicó los motivos de la llamada a Neymar: "Estamos convencidos de lo que hemos hecho. Elegimos a Neymar no porque pensemos que vaya a ser un buen suplente, sino porque puede aportar calidad jugando un minuto, cinco, noventa, sin jugar o incluso lanzando un penalti",

Además, el seleccionador de Brasil siguió dando explicaciones: "Lo elegí porque estoy seguro de que aportará algo al equipo. Cuánto tiempo jugará o cuántos minutos tendrá, no lo sé. Todo dependerá de cómo funcione el equipo colectivamente sobre el campo. La evaluación con él ha sido únicamente desde el punto de vista físico".

Por último, Ancelotti apuntó, sobre Neymar, que "en los últimos partidos ha jugado con continuidad y puede mejorar su condición de aquí al primer partido del Mundial. El cariño que tiene dentro del grupo y el ambiente que puede ayudar a crear pueden sacar lo mejor de él".

Neymar estalla de emoción: "Uno de los días más felices de mi vida… ¡GRACIAS, BRASIL!"

Tras ello, todo el mundo esperaba ver la reacción de Neymar, que no tiene su futuro cerrado en el Santos, tras escuchar su nombre en la convocatoria de Brasil para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

En este sentido, el futbolista de 34 años ha publicado en sus redes sociales un emotivo vídeo con un texto que dice lo siguiente: "Mi perspectiva sobre uno de los días más emocionantes y felices de mi vida ya está en mi canal de YouTube.¡Y GRACIAS, BRASIL!"

Ancelotti arma su tridente: Neymar podría debutar ante Marruecos en un ataque de lujo con Vinicius, Raphinha y Endrick

Neymar podrá tener minutos en el primer encuentro de Brasil en el Mundial, que será ante Marruecos el próximo 14 de junio, una de las candidatas a llegar lejos en este torneo de selecciones. Por otro lado, el combinado dirigido por Carlo Ancelotti se verá las caras con Haití y cerrará los partidos de la fase de grupos con el enfrentamiento ante Escocia, con el que esperan pasar a la siguiente ronda como primeros.

El delantero del Santos compartirá delantera con dos jugadores de LaLiga, como son Vinicius y Raphinha, además de un Endrick que regresará a la disciplina del Real Madrid tras su cesión en el Olympique de Lyon. Ancelotti tiene argumentos de sobra para formar un ataque de ensueño en el próximo Mundial, pese a las bajas importantes de Rodrygo y Joao Pedro, que han podido cambiar los planes del seleccionador de Brasil.