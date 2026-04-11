Conversaciones abiertas por Neymar: sin oferta, pero con interés real

El futuro de Neymar se llena de incógnitas mientras la MLS aparece en escena y el Mundial sigue siendo su gran objetivo

El futuro de Neymar vuelve a estar en el centro de atención. Mientras el delantero trata de recuperar su mejor nivel en el Santos, desde Estados Unidos surge un nuevo pretendiente: el FC Cincinnati. El equipo norteamericano ha iniciado contactos con su entorno en lo que, por ahora, son simples conversaciones exploratorias.

Primeros contactos sin oferta formal

Según diversas informaciones, la franquicia de la Major League Soccer busca conocer de primera mano las condiciones necesarias para abordar un fichaje de este calibre. No existe todavía una propuesta oficial, pero sí un interés real por evaluar la viabilidad de la operación.

Dentro del club, además, se está llevando a cabo un análisis interno para valorar tanto los beneficios deportivos y mediáticos como los posibles riesgos económicos de incorporar a una estrella de talla mundial. La operación, de concretarse, supondría uno de los movimientos más impactantes de la liga en los últimos años.

Una operación todavía en fase muy inicial

Las conversaciones entre ambas partes se encuentran en un punto muy temprano. Por ahora, no hay acuerdos ni avances significativos, y todo se limita a una toma de contacto para medir expectativas. El propio club estaría analizando si realmente tiene sentido dar el paso definitivo.

El escenario es incierto y no existe un calendario claro sobre cómo evolucionará la situación. Todo dependerá de si este primer acercamiento deriva en negociaciones más concretas en las próximas semanas.

Un posible reencuentro con Messi… como rival

Uno de los aspectos más llamativos de este posible movimiento sería el reencuentro de Neymar con Lionel Messi, aunque en esta ocasión como adversarios en la MLS. La liga estadounidense continúa atrayendo grandes nombres y busca consolidarse como un destino atractivo para figuras internacionales.

El FC Cincinnati considera que cuenta con la estructura económica y las instalaciones necesarias para seducir a futbolistas de primer nivel. No sería la primera vez que el club explora fichajes de alto perfil, lo que refuerza su ambición dentro de la competición.

Contrato vigente y rendimiento reciente

A pesar del interés desde Estados Unidos, Neymar tiene contrato con el Santos hasta finales de 2026, lo que complica cualquier movimiento a corto plazo. El brasileño regresó a su club de origen tras su etapa en Arabia Saudí y ha sido clave para mejorar el rendimiento del equipo.

En los últimos meses, ha mostrado una evolución positiva tanto en rendimiento como en estado físico, firmando buenos números en goles y asistencias. Su objetivo es claro: recuperar su mejor versión y mantenerse competitivo al máximo nivel.

El Mundial, en el horizonte

El gran desafío para Neymar sigue siendo volver a la selección brasileña y estar presente en el próximo Mundial bajo la dirección de Carlo Ancelotti. Aunque recientemente no fue incluido en una convocatoria, el jugador mantiene intacta su ambición.

La competencia en ataque es alta, con nombres como Vinícius Júnior o Raphinha destacando, pero Neymar confía en que su experiencia y calidad le permitan volver a entrar en los planes del seleccionador.

Por ahora, su futuro sigue abierto. La MLS aparece como una posibilidad atractiva, pero todavía lejana, mientras el brasileño centra todos sus esfuerzos en recuperar su mejor nivel y no perder de vista su gran objetivo: volver a brillar en un Mundial.