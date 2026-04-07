Neymar quiere llegar al Mundial a toda costa: pasa por el quirófano para estar en plenitud

Neymar Jr. acelera su recuperación con la mira puesta en llegar en condiciones óptimas al próximo Mundial

Se encendieron las alarmas dentro de Santos tras conocerse que Neymar Jr. fue sometido recientemente a una nueva intervención médica. La noticia salió a la luz en la previa del debut del equipo en la Copa Sudamericana frente a Deportivo Cuenca, cuando el entrenador Cuca confirmó la situación en rueda de prensa.

El técnico explicó que el atacante brasileño aprovechó el reciente parón internacional para someterse a un procedimiento en la rodilla, lo que le obligó a detener su actividad deportiva durante algunos días. Según sus palabras, se trató de un tema estrictamente clínico, por lo que el jugador no participó en los entrenamientos mientras completaba su recuperación inicial.

Un tratamiento para fortalecer una rodilla castigada

La operación no fue casual ni improvisada. Tras finalizar el último Brasileirão, Neymar ya había pasado por quirófano por recomendación médica. Sin embargo, meses después, decidió repetir el proceso para someterse a un tratamiento regenerativo basado en plasma rico en plaquetas, una técnica que busca mejorar y fortalecer los tejidos dañados.

Esta intervención tiene como objetivo principal mejorar el estado de una articulación que ha sido motivo de constantes problemas a lo largo de su carrera. La rodilla del brasileño ha requerido atención continua, lo que ha llevado al jugador a tomar decisiones enfocadas en prolongar su rendimiento al más alto nivel.

El objetivo: llegar al Mundial en plenitud

Detrás de esta decisión se encuentra una meta clara: llegar en óptimas condiciones al próximo Mundial, que probablemente será el último de su carrera. Neymar está decidido a hacer todo lo posible para formar parte de la lista definitiva de Brasil.

En ese sentido, el delantero inició un plan específico de recuperación, diseñado para que pueda afrontar los meses previos a la cita internacional en las mejores condiciones físicas. Su intención es convencer al seleccionador Carlo Ancelotti de que merece un lugar entre los convocados que disputarán el torneo en Estados Unidos, México y Canadá.

Confianza en su pronta recuperación

Aunque el club no ha detallado los plazos exactos de recuperación, en Santos existe optimismo respecto a su evolución. La expectativa es que el jugador pueda reincorporarse pronto a la dinámica del equipo y estar disponible para los próximos compromisos.

Cabe destacar que, pese a estas intervenciones, Neymar ya ha demostrado capacidad de recuperación en situaciones similares. De hecho, recientemente volvió a la titularidad y participó activamente en el triunfo ante Remo, mostrando destellos de su calidad.

Entre la polémica y el enfoque deportivo

Más allá de lo médico, el futbolista también ha sido noticia por algunas declaraciones controvertidas tras ese encuentro, lo que volvió a colocarlo en el centro del debate mediático en Brasil. Sin embargo, en el club confían en que el foco del jugador esté puesto en su recuperación y en su rendimiento dentro del campo.

Por ahora, la prioridad es clara: cuidar su estado físico para que pueda rendir al máximo nivel en una etapa decisiva tanto para Santos como para su futuro internacional.