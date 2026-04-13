Se enfría la renovación de Dembélé: la Premier y Arabia, al acecho

Ousmane Dembélé aplaza su renovación con el PSG mientras su futuro queda condicionado por rendimiento y cifras

Dembélé, en el punto de mira de clubes de Arabia y Premier LeagueImago

El Paris Saint-Germain ha iniciado una etapa marcada por la disciplina financiera y la sostenibilidad. La dirección deportiva ha decidido imponer límites claros en materia salarial, apostando por contratos con variables y evitando romper la estructura interna del vestuario. En este contexto, la situación de Ousmane Dembélé se ha convertido en uno de los temas más delicados del club.

Aunque su contrato se extiende hasta 2028, no existe urgencia por renovarlo. Tanto el jugador como la entidad coinciden en que ahora no es el momento idóneo para abordar una negociación de gran magnitud.

Una renovación en pausa estratégica

Lejos de tratarse de un conflicto abierto, la decisión de aplazar las conversaciones responde a una estrategia compartida. El PSG prefiere centrarse en asegurar otros contratos dentro de la plantilla y posponer cualquier movimiento relevante hasta el final de la temporada.

Además, el rendimiento deportivo será determinante. La participación en la UEFA Champions League puede marcar el rumbo: un éxito europeo reforzaría la posición de Dembélé, mientras que una eliminación temprana podría abrir la puerta a un cambio de ciclo dentro del club.

De estrella a líder del proyecto

La última campaña supuso un punto de inflexión para Dembélé. El exjugador del FC Barcelona dio un paso adelante y se consolidó como referente absoluto del equipo, asumiendo liderazgo y protagonismo en los momentos decisivos.

Este crecimiento ha transformado también su percepción dentro del club. Ya no se considera una pieza más, sino el eje principal del proyecto, lo que inevitablemente influye en sus expectativas contractuales y en su posición en futuras negociaciones.

El factor económico, clave en la negociación

Uno de los principales obstáculos es el encaje de sus pretensiones dentro del nuevo modelo salarial del PSG. La entidad, presidida por Nasser Al-Khelaïfi, ha dejado claro que el equilibrio financiero está por encima de cualquier individualidad.

Dembélé es consciente de los elevados contratos que tuvieron figuras como Lionel Messi, Kylian Mbappé o Neymar Jr, pero el contexto actual es diferente. El club no está dispuesto a repetir ese modelo, lo que podría generar tensiones en la negociación futura.

Europa y Arabia, atentos a su situación

En caso de que no se alcance un acuerdo, el mercado ya ofrece alternativas. Clubes de la Premier League han mostrado interés, mientras que desde Arabia Saudí también han existido contactos preliminares.

Aunque por ahora no hay ofertas formales, el escenario está abierto. El entorno del jugador mantiene la calma y apuesta por no precipitar decisiones, consciente de que el próximo contrato podría ser el más importante de su carrera.

El futuro se decidirá en el campo

Todo apunta a que el desenlace dependerá en gran medida de lo que ocurra en los próximos meses. El rendimiento del equipo y el papel de Dembélé en los momentos clave serán determinantes.

Por ahora, en París reina la tranquilidad, pero también la cautela. La renovación de su gran estrella no es una prioridad inmediata, pero sí un asunto que podría marcar el rumbo del proyecto en el futuro cercano.