Así quedan las semifinales de la Conference League tras el pase del Rayo Vallecano y la goleada del Estrasburgo en la vuelta de cuartos de final

Los cuartos de final de la Conference League llegan a su fin con alegría española tras la clasificación rayista, mientras que el conjunto francés sorprende al Mainz 05, con Shakthar y Crystal Palace como semifinalistas

Finaliza la ronda de cuartos de final de la Conference League tras haberse disputado los cuatro duelos de vuelta, donde el Rayo Vallecano hizo historia en una dura noche en Grecia, acercándose a una posible histórica final en Leipzig.

En unas eliminatorias de vuelta donde hubo varias sorpresas, el Crystal Palace perdió, pero se mantiene en el torneo, el Estrasburgo remontó en casa y el Shakthar mantiene su idilio europeo gracias a la mano de Arda Turan.

AZ 2-2 Shakhtar (2-5)

El Shakhtar Donetsk de Arda Turan sigue creciendo a pasos agigantados en Europa. Con la ventaja de la ida, los ucranianos impusieron su ritmo desde el inicio ante el AZ Alkmaar, apostando por un duelo abierto y vertiginoso. El conjunto local, con rotaciones clave, sufrió ante un rival que convirtió el partido en un intercambio constante, marcado por la intensidad, las faltas y un dominio que no siempre se reflejaba en el marcador.

Tras el descanso, el guion apenas cambió. El Shakhtar golpeó en el momento justo gracias a Alisson, pero el tramo final desató una auténtica locura de goles, con respuestas inmediatas por ambos lados. Aun así, la eliminatoria nunca dejó de estar bajo control ucraniano.

AEK Atenas 3-1 Rayo Vallecano (3-4)

El Rayo firmó una noche histórica en Grecia y selló su pase a semifinales tras resistir el vendaval del AEK. El ambiente fue asfixiante desde el inicio y los locales golpearon primero, imponiendo un ritmo altísimo que puso contra las cuerdas al equipo de Íñigo Pérez. Penalti incluido, el conjunto griego llegó a rozar el empate global antes del descanso, mientras los madrileños sobrevivían gracias a su resistencia y al oficio defensivo.

Pero tras el paso por vestuarios, el Rayo reaccionó en el momento clave. Isi apareció cuando más quemaba el partido para devolver la ventaja y cambiar el pulso emocional del duelo. A partir de ahí, tocó sufrir hasta el último segundo en un final cargado de tensión. El equipo supo gestionar el caos, aguantar el resultado para hacer historia.

Racing de Estrasburgo 4-0 Mainz 05 (4-2)

El Estrasburgo firmó una remontada inolvidable ante el Mainz 05, impulsado por un estadio entregado desde el primer minuto. Con una presión constante y un ritmo alto, los franceses igualaron la eliminatoria antes del descanso gracias a los tantos de Nani y Ouattara, reflejo de un dominio que dejó sin respuesta al conjunto alemán.

En la segunda mitad, el vendaval continuó. Enciso culminó la remontada y Emegha, tras fallar un penalti, se rehizo con un gol que cerró la goleada. El Mainz apenas inquietó y terminó completamente superado. El 4-0 mete al Estrasburgo en semifinales y enciende el cruce ante el Rayo Vallecano.

Fiorentina 2-1 Crystal Palace (2-4)

El Crystal Palace confirmó su billete a semifinales tras hacer valer el 3-0 de la ida frente a la Fiorentina. Aunque los italianos salieron con orgullo, un gol de Sarr tras una rápida contra enfrió cualquier intento de remontada. Gudmundsson, desde el punto de penalti, devolvió algo de esperanza antes del descanso en un duelo que por momentos perdió ritmo.

En la segunda mitad, la Fiorentina apretó con el tanto de Ndour y encerró al equipo de Oliver Glasner, pero sin acierto suficiente. El Palace resistió con orden y eficacia para sellar el pase.