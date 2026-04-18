El Betis paga un alto precio por su eliminación en la Europa Legue: hasta 20 millones

Su derrota contra el Braga supone un fuerte agravio económico para las arcas verdiblancas, pues dejó de cobrar una suma importante de forma directa y se quedó sin la oportunidad de doblar lo ingresado hasta cuartos

Al margen, evidentemente, del golpe deportivo por haber desperdiciado la oportunidad de disputar otra final europea por la benevolencia de su lado del cuadro, la eliminación contra el Sporting de Braga conlleva consecuencias económicas considerables por la cantidad de millones que deja de ingresar.

Aunque es cierto que llegar a cuartos ya cubría lo presupuestado para este ejercicio, los heliopolitanos podrían haber conseguido un superávit sensible de haber exprimido el botín que ofrece la Europa League.

De ese modo, el Betis, por su derrota inesperada en casa contra el Braga, ha perdido la ocasión de ganar algo más de 20 millones de euros extra que obviamente habrían venido de perlas para sanear cuentas y afrontar la próxima planificación.

La derrota hicieron volar 4.2 millones asegurados

Y es que, haber superado a los lusos tal y como entraba en el guion tras el 1-1 de la ida, habría supuesto un premio de 4,2 millones de euros y la posibilidad de aspirar a seguir sumando en las semifinales contra el Friburgo. Porque eliminar a los teutones y plantarse en la final que se jugará el 30 de mayo en el Puskás Aréna venía acompañada de una ganancia de siete millones de euros.

Además, levantar el título, al margen del gran prestigio deportivo, habría reportado a los béticos seis millones de euros, a los que se habrían sumado cuatro más por ganarse el pasaporte para la Supercopa de Europa. Sin olvidar lógicamente que habría accedido directamente a la Champions con la enorme inyección económica que supone, muy superior al de la segunda competición.

El Betis podría habría haber doblado lo ganado hasta cuartos de final

Estos 20 millones no embolsados habrían elevado la cifra de ingresos en la Europa League a alrededor de 50 millones de euros. Y es que el Betis ya había alcanzado con su trayectoria hasta cuartos su mayor cota económica en Europa al haber inyectado en sus cuentas 20,73 millones de euros, más los cinco procedentes del valor pilar, antiguo 'market pool', combinando el valor comercial del club en su mercado nacional junto a sus méritos históricos en Europa.

Por participar ya recibió 4,31 millones y su buen hacer en la fase liga le permitió sumar 2,1 millones por sus cinco victorias y dos empates, a los que se añadieron los 2,4 millones de euros por terminar cuarto en dicha fase y 600.000 euros extra por quedar entre los ocho primeros clasificados y ahorrarse el 'play off' intermedio.

Disputar octavos le reportó 1,75 millones más, y eliminar al Panathinaikos gracias a su exhibición en la vuelta le brindo otros 2,5 millones. Por si fuera poco, la venta de entradas aumentó la cifra final antes de la eliminación en dos millones más.

Así, se presentaba en cuartos con el presupuesto cubierto y una ingente suma de dinero que podría haber doblado de eliminar al Braga, lo que ya le habría asegurado 4,2 millones más, de haber levantado su primer título europeo.