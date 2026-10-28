Juan Avellaneda, experto en moda y diseñador, opina sobre el traje de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro: "Parece que un hombre no se puede poner una flor rosa"

El jugador del FC Barcelona lució un esmoquin oscuro con un broche en forma de flor con plumas rosas que generó miles de comentarios en redes sociales

Lamine Yamal fue una de las grandes estrellas de la gala del Balón de Oro de 2026 que se vivió este pasado lunes en Londres. Lamine Yamal llegaba a la gala del Balón de Oro que se celebraba en Londres aspirando al premio Kopa y principalmente al propio Balón de Oro, su gran sueño. Finalmente el Balón de Oro fue para Harry Kane y si logró Lamine Yamal llevarse su tercer premio Kopa.

Pero Lamine Yamal ganó el 'Balón de Oro' en otro aspecto como es el del estilismo. Lamine Yamal, que cuenta con Pili Vila, hermana de Rosalia y estilista del jugador del FC Barcelona, se llevó todas las miradas en la alfombra previa a la entrega de los premios. Lamine Yamal lucía un traje de Chanel, con pantalón ancho y una blazer corta que terminaba a la altura de la cintura. Esta blazer estaba cerrada por un botón pero lo que más llamó la atención de la vestimenta elegida por Lamine Yamal fue un broche en forma de flor que estaba creado a base de plumas de color rosa. Este broche es muy similar al que en su momento llevó Pedro Pascar en la gala de los Oscar 2026.

El look de Lamine Yamal, aprobado por Juan Avellaneda, experto en moda

Los memes en torno al broche de plumas rosas elegido por Lamine Yamnal no se hicieron esperar en las redes sociales pero un experto en moda como el español Juan Avellaneda, ha discrepado de las opiniones generales de la vestimenta elegida por el jugador del FC Barcelona. El propio Juan Avellaneda admitía que en relación al resto de invitados, no había habido "un especial cuidado en el tema de los esmoquin".

Juan Avellaneda también se mostraba sorprendido por los comentarios, mayoritariamente negativos, que había recibido Lamine Yamal por, principalmente, el broche con forma de flor rosa: "Parece que un hombre no se puede poner una flor rosa ni un esmoquin diferente. He flipado con los comentarios". El diseñador y experto en moda español si quiso puntualizar sobre algunos errores "a nivel de proporciones". No dudo Avellaneda en calificar la elección de Lamine Yamal como "el mejor look de la noche".

La comentada flor rosa en el look de Lamine Yamal en la gala del Balón de Oro

La flor de Lamine Yamal en su traje para la gala del balón de Oro fue de lo más comentado de la noche en Londres y Juan Avellaneda no dudó en atacar a aquellos que habían comentado en contra del jugador del FC Barcelona: "Todos los que han comentado barbaridades porque un hombre no puede ponerse flores rosas, que se lo miren".