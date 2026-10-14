Rafa Jódar sigue en racha en Shanghái: "Hay que prepararse e intentar todas las cosas que estén en mi mano"

El madrileño se clasificó para los cuartos de final del penúltimo Masters 1000 de la temporada después de derrotar a Botic van de Zandschulp en un partido complicado que se decidió en el tercer y definitivo set

Rafa Jódar se impuso este miércoles en tres sets (6-7 (4), 6-4 y 6-2) al neerlandés Botic van de Zandschulp en los octavos de final del Masters 1000 de Shanghái. El madrileño se une así a Alejandro Davidovich Fokina como los dos españoles representantes en la antepenúltima ronda del torneo chino en la cual no estará Carlos Alcaraz que cayó contra Zizou Bergs.

Botic Van de Zandschulp no fue un rival nada sencillo para Rafa Jódar y dio muestras de ello en el primer set en donde salvó dos bolas de rotura de su saque y forzó un tie break en el que el español fue el que aflojó, poniéndose el neerlandés por delante.

El español se vio obligado a reaccionar y lo hizo rápido. Nada más comenzar la segunda manga, logró romper el servicio, pero en el sexto juego permitió que también lo hiciera el neerlandés. Lo positivo para el madrileño es que Van de Zandschulp malgastó también su siguiente turno de saque, con lo cual la contienda se fue a la tanda de desempate.

En el tercer y definitivo set, Rafa Jódar no dio opciones a Botic Van de Zandschulp ya que quebró rápido, cerrando su victoria a las dos horas y media. Un encuentro duro y que supone un nuevo aprendizaje para el español que continúa con opciones de clasificarse para jugar el ATP Finals.

Rafa Jódar analiza su victoria contra Botic Van de Zandschulp

Al término del partido Rafa Jódar atendió a los medios de comunicación y dijo que se ve preparado para intentar ganar el siguiente partido. "Tenemos un día de descanso entre partido y partido. Eso me ha ayudado mucho a recuperar y a prepararme bien".

A continuación el tenista madrileño analizó su victoria contra Botic Van de Zandschulp la cual no fue nada sencilla. "Empezar con una rotura en el segundo set me ayudó a empezarlo con una mentalidad más positiva, aunque tampoco diría que jugué mal en el primero, simplemente él fue mejor que yo en los puntos importantes".

El español se mostór optimista de cara a lo que resta en este Masters 1000 de Shanghái, aunque afirmó que el siguiente encuentro será duro, dando igual el rival que tenga en frente. "Sea quien sea, va a ser un rival muy duro. Hay que prepararse e intentar todas las cosas que estén en mi mano para hacerlo lo mejor posible en cuartos".

Casper Rudd será el próximo rival de Rafa Jódar

Casper Ruud será el rival del español Rafa Jódar en los cuartos de final del Masters 1000 de Shanghái después de que su rival, el canadiense Felix Auger-Aliassime, número 5 del 'ranking' mundial, se retirase por lesión en el primer set.

El canadiense iba 4-1 abajo pasado poco más del primer cuarto de hora cuando notó dolor la rodilla tras un saque; tras recibir tratamiento, volvió a pista con la articulación vendada, pero las sensaciones le obligaron a abandonar finalmente a los 35 minutos, con un resultado temporal de 5-2 en su contra.