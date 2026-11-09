El 'superordenador' de la IA predice los tres equipos que descenderán a Segunda división: Málaga, Getafe y Osasuna

Con un tercio de LaLiga ya disputado, los modelos de predicción ponen sobre la mesa a los candidatos a perder la categoría, con un equipo que aparece señalado en todas las quinielas y una pelea de cinco clubes para cubrir los dos restantes billetes hacia el infierno

El Getafe de José Bordalás es uno de los tres equipos con más opciones de descenso, según la IA.Imago

La temporada 2026/2027 de LaLiga EA Sports ya ha completado sus primeras doce jornadas. Queda todavía mucho campeonato por delante, pero un tercio de la competición permite empezar a dibujar tendencias y detectar a los equipos que pueden pasar más apuros para conservar su sitio en Primera División. Y para intentar anticipar cómo terminará la pelea por la permanencia hemos puesto frente a frente distintos pronósticos como los de FootRankings y OPTA.

De la combinación de todos ellos nace el 'superordenador de la IA', un pronóstico conjunto que señala a los principales candidatos al descenso y les asigna una probabilidad estimada de perder la categoría. La fotografía a estas alturas es muy nítida, un vaticinio bastante interesante de cómo ven las máquinas los candidatos a la zona baja a finales del curso.

Málaga, Getafe y Osasuna, los principales candidatos al descenso

Hay un nombre que aparece en las tres quinielas: el Málaga. El conjunto costasoleño es el equipo que más preocupa a los modelos de predicción y se convierte en el principal favorito para abandonar la máxima categoría. FootRankings le concede un 71% de posibilidades de bajar, mientras que OPTA también lo coloca entre los tres últimos de su clasificación proyectada. ChatGPT coincide igualmente en señalarlo como uno de los grandes candidatos.

A partir de aquí, se inicia un baile de cinco equipos para cubrir las restantes dos plazas al descenso. Sus porcentajes ya son significativamente más bajos que los del Málaga -menos de la mitad que los blanquiazules-, y mucho más ajustados entre ellos.

En estos momentos, el segundo puesto de esta particular clasificación lo ocupa el Getafe de José Bordalás. FootRankings le otorga un 33% de riesgo de descenso y OPTA también lo sitúa entre los tres equipos que perderían la categoría. Aunque no todos los modelos le asignan el mismo grado de peligro, la coincidencia entre sus pronósticos lo coloca en una posición delicada.

El tercer candidato ahora sería Osasuna. El conjunto navarro aparece con un 30% de posibilidades de bajar y es el equipo que marca el descenso en la proyección de OPTA, con un 25,77% de riesgo. La inteligencia artificial le calcula 41,89 puntos al final del campeonato, apenas cuatro centésimas menos que los 41,93 que proyecta para el Espanyol.

El Valencia, el Elche y el Espanyol tampoco pueden confiarse

Por detrás de los tres principales señalados aparece un segundo grupo de equipos que también debe mirar de reojo la zona roja. El Valencia es uno de ellos con un 23,7% de posibilidades de descender, si bien ya había sido incluido entre los tres grandes candidatos al descenso en una primera predicción. Su situación, por tanto, genera más dudas de las que cabría esperar por el potencial de su plantilla y el rendimiento de Javier Aguirre en el banquillo.

El Elche también aparece en esa zona de riesgo. Se le asigna actualmente un 22,5% de opciones de bajar y se le ha situado igualmente entre los equipos que más opciones tienen de perder la categoría.

El caso del Espanyol es especialmente llamativo por los datos de OPTA. El superordenador sitúa al equipo de Eder Sarabia en la 17ª posición al término de la temporada, con 41,93 puntos y un 25,03% de posibilidades de descenso. Es decir, le concede un 74,97% de opciones de permanencia, pero lo mantiene al borde del abismo. FootRankings también lo incluye entre sus candidatos, con un 24%.

La lucha por la permanencia presenta movimientos importantes. Tras la jornada 10, el Valencia marcaba la salvación prevista con 40,60 puntos y un 31,10% de probabilidades de descenso. El Espanyol aparecía justo por detrás, 18º con 39,39 puntos, mientras que Getafe y Málaga completaban las posiciones de descenso.

La predicción conjunta: estos serían los tres descendidos

Con estos números, el superordenador de la IA pronostica que Málaga, Getafe y Osasuna serían los tres equipos que descenderían a Segunda División al término de la temporada. El Valencia se quedaría a las puertas de ese grupo, mientras que Espanyol y Elche tampoco tendrían asegurada la tranquilidad.

Según los cálculos, alcanzar los 40 puntos permitiría estar en una zona casi segura, aunque no se descarta que sean necesario alcanza los 42 puntos para tener la certeza de permanencia. Espanyol y Osasuna, ambos por encima de esa barrera en las predicciones, gozan de un margen mínimo en cuanto a porcentajes de salvación.

La barrera de la permanencia en Primera División se ha situado en 39,92 puntos de media durante las últimas 25 temporadas completas (desde la 2000/2001 hasta la 2024/2025). Es decir, prácticamente 40 puntos, aunque hay diferencias importantes dependiendo del año. Los 40 puntos no garantizan matemáticamente la permanencia ya que el Deportivo descendió en la 2010/2011 con 43 puntos y el Mallorca en la última temporada, la 2025/2026, acabó bajando con 42.