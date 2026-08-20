Aston Martin le asegura a Alonso más mejoras aparte del motor y Honda eleva las expectativas: "Vamos a dar grandes pasos"

Tanto Aston Martin como Honda le confirman a Fernando Alonso un gran futuro si renueva

Aston Martin y Fernando Alonso han aparcado por unos días la renovación del piloto asturiano para centrarse en el gran premio más ilusionante de la temporada. En Zandvoot, la escudería británica espera dar ese segundo paso adelante tras lo vivido en Hungría y, con la mejoría de Honda, estar peleando en zonas más acordes con lo que corresponde a uno de los equipos más caros del paddock.

Es el factor que también espera Alonso para decidir si sigue dos años más en la Fórmula 1 o no. Él quiere pelear por triunfos y podios y no se va a conformar con menos. De ahí la importancia de lo que se pueda ver a partir de este viernes en el Gran Premio de los Países Bajos 2026.

Ante la expectación reinante, Aston Matin y Honda unieron fuerzas y explicaron lo que pueden ofrecer. Ante todo, desde la fábrica nipona aseguraron que no hay "magia" y que, por tanto, no se puede esperar un milagro que les coloque arriba, pero también confirmaron que la mejoría es la prevista y la progresión les puede llevar a la cabeza en 2027 o 2028.

"No podemos explicar cuánto reducimos la diferencia y en la F1 no hay milagros, pero sí creemos que habrá pasos positivos. Creemos que con esta actualización podemos dar algunos buenos pasos adelante. Seguimos teniendo cierta desventaja respecto a nuestros principales competidores, pero en Hungría, Aston Martin introdujo grandes mejoras, así que volvimos a estar en la zona de carrera. Cada décima será importante para mejorar la posición y esta actualización nos dará ese tipo de mejora", asgura el ingeniero jefe de Honda Shintaro Orihara.

Mike Krack anuncia más cambios en Zandvoort

El ingeniero nipón estuvo respaldado por el ingeniero jefe en pista de Aston Martin, Mike Krack, quien a su vez explicó las mejoras que su escudería trae a este gran premio. "Habrá cambios en el suelo y el alerón delantero con cosas que aprendimos en Hungría. No podemos probar mucho y tenemos que ser conscientes del foco en el lado del motor", indicaba, pasándole el testigo a su compañero.

En este sentido, Orihara aclaró que todo el esfuerzo se ha centrado en la potencia y es lo que mejorará ahora. "Nuestro punto débil es, creo, la potencia del motor. Así que en esta ocasión nos hemos centrado únicamente en mejorar el rendimiento del motor, especialmente las características de combustión y también en reducir la fricción para obtener más prestaciones", afirma.

"Al mejorar rendimiento sabemos que habrá dificultades en la fiabilidad y cuando iniciamos el desarrollo ocurrió. Pero nos tomamos un tiempo largo, arreglamos los problemas y probamos en el banco dinámico que funcionaba. Creo que hemos alcanzado nuestro objetivo interno en fiabilidad y rendimiento", añade el japonés, quien no descarta alguna mejora más antes de final de año.

Mike Krack, ante la ilusión que han despertado las mejoras, sí quiso mandar un aviso. "En algunas pistas iremos bastante bien, como pasó en Hungría, donde alcanzamos un rendimiento fuerte. En otras, sufriremos. Si hacemos una media quizá no lideremos esa parte de la tabla, pero estaremos bien colocados y no será algo lejano", afirma el ingeniero jefe en pista de Aston Martin.

Aston Martin, un equipo puntero en 2027

Lo que ambos tienen claro es que están construyendo para el futuro. Y ahí son optimistas, especialmente el ingeniero jefe de Honda Shintaro Orihara. "Tenemos un plan de desarrollo para mejorar nuestras prestaciones de cara al futuro, para 2027 y 2028. No estoy diciendo que vayamos a convertirnos inmediatamente en uno de los equipos punteros, por ejemplo, en la primera carrera de 2027. Pero vamos a dar grandes pasos. Estamos intentando dar grandes pasos de cara a 2027", avisa.

En cuanto a lo que se verá este fin de semana, el japonés es claro sobre qué sería positivo para ellos, por encima de la posición que puedan alcanzar los Aston Martin. "Si confirmamos en pista que nuestra dirección es la correcta, eso nos dará confianza en que estamos trabajando en la dirección adecuada", confirma.