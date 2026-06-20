Un final muy cruel para Davidovich en Queen's

El tenista andaluz ha sumado una nueva derrota en su historial con una de sus bestias negras en el circuito y se ha quedado sin su billete para semifinales

Queen's es un gran escaparate para todos los tenistas que se inscriben en él. Es la antesala de Wimbledon y hay muchos ojos puestos en dicho certamen. Sin embargo, el de esta temporada ha quedado algo descafeinado por la ausencia de las primeras espadas del circuito.

En cuanto a la armada española, se bajaron a última hora tanto Jaume Munar, por un problema con una muela del juicio, como Rafa Jódar por una lesión muscular en la zona abdominal. De esta forma, Alejandro Davidovich se quedó como el único representante español en el torneo británico.

Y aunque ha hecho buen papel, el andaluz se ha vuelto a topar con su bestia negra. Y el final del partido no ha podido ser más cruel para él. Porque se ilusionó con la remontada, pero finalmente volvió a ser doblegado.

El español, número 22 del ranking ATP, se despidió tras caer ante el estadounidense Tommy Paul (6-3 y 7-6(4)), rival al que no ha derrotado en los seis enfrentamientos entre ambos.

Una remontada en el 'tie break' poco fructífera

El partido, que se resolvió en 1 hora y 29 minutos, comenzó con ambos jugadores manteniendo el saque hasta que en el sexto juego, el estadounidense aprovechó la única bola de 'break' del set para romper el servicio a su rival. Tras la rotura, el número 28 del mundo mantuvo la ventaja y se adjudicó la primera manga por 6-3.

Ya en la segunda, los dos tenistas se mostraron muy sólidos con el servicio, lo que propició que el set se tuviera que decidir en el 'tie-break', que comenzó de la mejor manera para el estadounidense con un 3-0 a su favor, pero que el español consiguió igualar a tres e incluso ponerse por delante.

La ventaja fue un espejismo ya que Paul ganó cuatro puntos consecutivos y consiguió cerrar el partido para clasificarse a las semifinales.

En la antesala a la final, el estadounidense se verá las caras con el francés Ugo Humbert, que derrotó al australiano Rinky Hijikata por 6-1 y 6-2. Previamente, en el segundo turno del día, el francés cerró el último set del encuentro de cuartos ante el serbio Hamad Medjedovic (2-6, 7-6(4 y 7-6(5)), que se había suspendido el jueves por falta de luz.

Queen's deja una insólita multa

El francés Corentin Moutet ha sido sancionado con una multa de 40.000 dólares (unos 34.700 euros) después de utilizar lenguaje inapropiado durante una entrevista en directo tras su victoria en primera ronda del torneo de Queen's.

La ATP, en un comunicado publicado este viernes, explicó que ha impuso al número 36 del mundo la máxima sanción posible por este tipo de infracciones después de que pronunciara hasta siete palabrotas durante una entrevista a pie de pista emitida en directo por la BBC.

La multa supone prácticamente la totalidad del premio económico que había obtenido en el torneo londinense, donde ingresó alrededor de 38.400 euros por alcanzar la segunda ronda, aunque el tenista francés ha presentado un recurso contra la sanción.

El incidente se produjo tras su triunfo ante su compatriota Giovanni Mpetshi Perricard en la que Moutet utilizó inicialmente una expresión malsonante para describir cómo se sintió cuando su rival salvó una bola de partido con un segundo saque de 228 kilómetros por hora.

Después de que el entrevistador le pidiera que no repitiera esa palabra, el francés volvió a utilizarla hasta en 7 ocasiones más, obligando finalmente a interrumpir la entrevista y a que la presentadora de la BBC Clare Balding también tuvo que disculparse ante los espectadores por el lenguaje empleado por el jugador

Casi le sale a pagar su participación en Queen's

La broma le ha salido cara, ya que su presencia en el ATP Queen's casi le sale a pagar. Tras perder en segunda ronda ante Alejandro Davidovich (6-4, 6-3) su recompensa se quedó en 43.000 dólares, por lo que, cuando abone su sanción económica, se quedará con sólo 3.000 dólares de beneficio.