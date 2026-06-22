Confirman la retirada de Djokovic en 2026: "Esta será su última temporada"

El serbio es considerado por muchos como uno de los dos candidatos a ganar Wimbledon al no estar Carlos Alcaraz. Y, sobre todo, porque esta podría ser su última oportunidad para ganar ese ansiado 25 Grand Slam. Al menos, Toni Nadal así lo cree

Se acerca Wimbledon y todos los ojos están puestos de nuevo en Novak Djokovic. Al igual que ocurriera con el Mundial ganado por Argentina bajo la capitanía de Messi en 2022 (era el único título que le faltaba), son muchos los amantes del tenis que desean una retirada gloriosa del tenista balcánico.

Y viendo que su físico le delata cada vez más en la pista, el Grand Slam británico se presenta como su última oportunidad para alcanzar ese ansiado 25º 'Major' de su carrera. Sobre todo, porque no estará Carlos Alcaraz y porque Sinner dejó una imagen preocupante en Roland Garros.

Pero lo consiga o no, hay un experto en tenis que ha anunciado la retirada del serbio a finales de este 2026. Se trata de Toni Nadal. El ex entrenador y tío de Rafa Nadal, de hecho, ve poco probable que 'Nole' pueda ganar otro Grand Slam por una cuestión física.

Ha sido en una entrevista con ESPN, donde ha asegurado que el final de Djokovic está muy cerca: "Está compitiendo para intentar ganar otro Grand Slam; de lo contrario, ¿qué interés tendría para un jugador que ya lo ha ganado todo? Por eso creo que estamos presenciando su última temporada. Antes de Roland Garros me preguntaron si veía a Djokovic ganando el torneo, y respondí que no; no porque no lo considere lo suficientemente bueno, sino porque los años pasan”.

Djokovic cumplió 39 años el pasado mes de mayo y, pese a ello, está tratando de competir con los mejores del circuito en cada gran cita. Pero las condiciones de estas son las que más le perjudican según el propio Toni: “Cuando tienes que jugar cada dos días y en partidos a cinco sets, la recuperación ya no es la misma. El movimiento ya no se produce de la misma manera, llegas un poco tarde, y todo esto se refleja en el juego".

Djokovic y su final soñado

Hay dos formas con las que a Novak le gustaría retirarse. La primera es ganando su 25º Grand Slam. Nadie duda de que si el serbio conquista uno de los dos 'Major' que quedan esta temporada anunciaría su final en el circuito ATP.

Y la segunda, que sería un broche menor pero más romántico, en los Juegos Olímpicos de 2028, tal y como ha confesado en más de una ocasión. Eso sí, para la cita olímpica quedan dos años y podría ser difícil aguantar al máximo nivel hasta entonces.

Dos exnúmeros 1 le ven favorito en Wimbledon

El primero en defender la candidatura de Djokovic para Wimbledon ha sido Mats Wilander: "En París perdió contra un gran Fonseca, pero Wimbledon es el Grand Slam donde tiene la mejor oportunidad de ganar y alcanzar finalmente el récord de 25 títulos de Grand Slam, que casi se ha convertido en una obsesión".

"En hierba, creo que la diferencia con Sinner se está reduciendo un poco. Y luego también es una cuestión de estadísticas: en tierra batida hay 10 o 20 rivales que pueden vencerle, mientras que en la hierba de Londres ese número se reduce a cinco", finalizó su argumentación.

Asimismo, Andy Roddick, a través de su podcast Served, también cree que se trata de su momento perfecto para conseguir dicho sueño: "Esta es una oportunidad real. No me preocupa que no alcanzara las semifinales en Roland Garros. Te lo garantizo. Él sabe que esta es una gran oportunidad".