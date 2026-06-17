Novak Djokovic lanza un mensaje para todos los padres del mundo

El tenista serbio ha mostrado su lado más personal y ha confesado cómo trata a sus hijos y qué capricho se niega a darles hasta que no cumplan una cierta edad

Novak Djokovic está teniendo ahora más tiempo para disfrutar de su familia.IMAGO

Novak Djokovic hace tiempo ya que decidió 'abandonar' el circuito ATP para centrarse más en su vida familiar. Desde que conquistó el oro olímpico, en 2024, el serbio lo tuvo claro: quería pasar más tiempo con su familia.

Y así lo está haciendo. Participa en los Grand Slams y en algún que otro certamen para prepararse físicamente para los 'Majors'. Por eso, ahora que está más tiempo en casa está tratando de vigilar más la educación de sus hijos, Stefan, de 11 años, y Tara, de 8.

Así, en el podcast del escritor Jay Shetty, el deportista balcánico ha hecho una confesión a modo de consejo para todos los padres del mundo: “Mis hijos todavía no tienen teléfono móvil”.

Y es que lejos de lo que lo que muchos puedan pensar sobre los múltiples caprichos que un personaje público rico le pueda dar a sus hijos, 'Nole' trata de inculcarles otro tipo de valores.

“Mi mujer y yo estamos peleando con ello. Ellos se quejan y dicen: 'En el colegio todo el mundo tiene, excepto nosotros'”, afirma el serbio, quien al mismo tiempo asegura que no le podrá la presión: “No lo tendrán hasta que sean lo suficientemente maduros para usarlo”.

Djokovic defiende el aburrimiento de los niños

Novak se ha mostrado defensor de una de las teorías más de moda ahora en torno a la infancia: el aburrimiento como algo necesario para desarrollar la creatividad.

“Quiero que mis hijos vean el aburrimiento como algo bueno. Tienen que aprender a abrazar la soledad y disfrutar de estar consigo mismos”, recalcó.

Y es que según relata, un día, después de pasar una mañana llena de actividades deportivas y de interactuar con la naturaleza, su hijo le dijo que estaba aburrido: "Le dije: 'Hijo, está bien aburrirse a veces. Cuando estás aburrido no significa que tengas que coger inmediatamente un libro o una pantalla. Tienes que aprender a estar con tus pensamientos'”, recordó.

“El aburrimiento es el momento en el que realmente eres más creativo o donde puedes gestionar tus pensamientos y todo lo que has estado reprimiendo al distraerte con el teléfono”, continúa el balcánico.

Djokovic, en la Fórmula 1

Y quien no se aburre precisamente es él. El tenista serbio también está disfrutando de su mayor tiempo libre atendiendo a sus otros hobbies y a otros compromisos que le seducen.

Sin ir más lejos, participó en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 para ser él quien diese el banderazo de llegada de dicho certamen. Además, se le ha podido ver presenciando todo tipo de espectáculos deportivos. Porque a 'Nole' le gusta tocar todos los palos: baloncesto, fútbol, fútbol americano...

El peligro de Djokovic en Wimbledon

En cuanto a lo deportivo, Novak Djokovic afrontará un nuevo Grand Slam con la esperanza de poder conquistar el ansiado 25º 'Major' de su carrera. Sin embargo, su futuro en Wimbledon 2026 corre peligro.

Y es que el hecho de no jugar ningún torneo entre Roland Garros y el Grand Slam londinense le podría hacer salir del top 8 y tener que enfrentarse a algún rival de mayor entidad antes de tiempo.

Actualmente ocupa el puesto número 7 del ranking pero podría caer aún más posiciones si Taylor Fritz y Daniil Medvedev, que son sus más inmediatos perseguidores, logran buenos resultados en el torneo del ATP Halle.

No obstante, la baja de Carlos Alcaraz le podría mantener como cabeza de serie número 8 en el certamen británico, si bien todo apunta a que tendrá un cuadro bastante desfavorable en el All England Club.