La hija de Joaquín, Daniela Sánchez, confirma su relación con un jugador del Cádiz

La hija del mítico jugador del Real Betis, Joaquín Sánchez, ha empezado una relación con Antonio Cordero, futbolista del Cádiz, como confirma con varias imágenes

Joaquín Sánchez es uno de los nombres más míticos del fútbol español, especialmente como jugador del Real Betis, dónde ha estado 14 temporadas defendiendo el escudo, divididas en dos etapas. Sin embargo, una vez se alejó del terreno de juego se convirtió en un gran rostro de la televisión, con programas como 'El novato' o 'El capitán en América', dónde mostraba su vida personal con su familia.

A raíz de mostrar esta cara tan personal, tanto su mujer, Susana Saborido, como sus hijas, Daniela y Salma, han dado un paso al frente en la esfera pública y se han convertido también en personajes públicos. Por ello, toma mucha relevancia el noviazgo de su hija mayor con un futbolista del Cádiz, preguntándose cuál habrá sido la reacción del cómico ex capitán bético.

Daniela Sánchez, hija de Joaquín, confirma su noviazgo con el futbolista Antonio Cordero, jugador del Cádiz

La hija mayor de Joaquín ha hablado de su situación amorosa en varios programas de televisión de la familia, reconociendo que estaba "sola solísima". Sin embargo, ahora Daniela vuelve a estar enamorada y es gracias a Antonio Cordero, futbolista del Cádiz CF.

Así lo ha confirmado Javi Hoyos, un referente del 'corazón', desvelando que llevaban tiempo dando pistas sobre su relación al publicar fotos de los mismos lugares. Pero ahora va un paso más allá y confiesa que "me han pasado fotos de los dos juntos y personas cercanas a ellos me confirman que tienen un romance". Sin embargo, lejos de dejar que los rumores vuelen, la propia Daniela ha publicado unas románticas fotos con el futbolista para oficializar esta relación.

Así es Antonio Cordero, el futbolista del Cádiz que está saliendo con la hija de Joaquín

La pareja de Daniela Sánchez es Antonio Cordero, un futbolista español con gran proyección en el mercado internacional. Esta temporada ha competido con el Cádiz en La Liga Hypermotion, logrando la salvación por la mínima. Sin embargo, el delantero ha jugado en la Segunda División española como cedido, ya que pertenece al Newcastle.

El joven delantero, al que se conoce como Antoñito Cordero como profesional, también compite con la Selección Española en las categorías inferiores, concretamente con la Sub-19, dejando claro que es uno de los futbolistas más destacados de esta nueva generación. De hecho, también tuvo un pasado bético al haber pasado por el filial del club del Benito Villamarín. Ahora, tendrá que buscar la 'bendición' de Joaquín, otro auténtico 'reto en su carrera' al comenzar una relación sentimental con su hija Daniela.