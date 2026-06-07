Joaquín no reprocha nada a De la Fuente por dejar a Fornals sin Mundial: con la selección española "esté quien esté"

El actual consejero del Real Betis muestra su apoyo al combinado nacional de cara al Mundial que arrancará esta próxima semana y espera que la afición pueda "disfrutar y soñar" con otro título, pues considera que existe un "magnífico" equipo

El Real Betis tendrá a siete representantes de su plantilla en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que arrancará el próximo 11 de junio. La presencia de Cucho Hernández, Lo Celso, Álvaro Fidalgo, Abde, Amrabat, Ricardo Rodríguez y Bakambu supone un récord, con el consiguiente pellizco económico por la compensación de la FIFA. Pero también se echan otros en falta, como es el caso del brasileño Antony, que estaba en la prelista de Carlo Ancelotti junto a Natan, y especialmente, Pablo Fornals, que se cayó igualmente de la primera relación confeccionada por Luis de la Fuente.

El centrocampista castellonense acabó la campaña en un estado de forma excepcional, con 9 goles y 9 asistencias, pero a sus 30 años ha visto pasar por delante de sus narices un sueño que no tendrá fácil ya cumplir. Por ello, desde el club verdiblanco arroparon a su jugador tras conocerse la noticia de su ausencia. Pero no solo en La Cartuja pedían su presencia. Desde la distancia también lo han hecho otros como Fernando Morientes. Pero ahora toca cerrar filas en torno a la selección española y eso es lo que ha hecho Joaquín Sánchez.

Joaquín ve a la selección española entre "as "favoritas" en el Mundial

Para el actual consejero del Real Betis, "hay una magnífica selección", por lo que espera y desea que los aficionados españoles puedan "disfrutar y soñar con otro Mundial". Al respecto, no tiene dudas de que el combinado nacional estará en la pelea por el título, pese al enorme nivel existente. "Siempre somos favoritos, afortunadamente, por la cantidad de jugadores importantes que tenemos. Hay una magnífica selección, tenemos que estar ilusionados y ojalá podamos disfrutar y soñar con otro campeonato del mundo", comentó.

Además, el portuense dejó claro que no le reprocha nada a De la Fuente. "Yo soy español, voy con la selección española, esté quien esté. Tenemos un grandísimo equipo, vamos a competir y a dar un gran nivel", insistió, en declaraciones a los medios después de participar en un partido amistoso en Melilla entre la Selección de Andalucía de Veteranos y la Asociación de Veteranos melillense, que acabó con victoria andaluza por 2-4.

Joaquín sí estuvo en dos Mundiales con España

En su caso, Joaquín, que llegó a ser internacional en 51 ocasiones, sí tuvo la oportunidad de vivir en primera persona la experiencia de estar en un Mundial. O mejor dicho en dos: Corea del Sur y Japón 2002 y Alemania 2006, recordando con cariño su estreno en ese escaparate después de haber jugado apenas dos campañas en el primer equipo bético, la primera de ellas en Segunda división.

El recuerdo del gol anulado ante Corea del Sur en 2002

"Ya han pasado muchos años, tenía 20 años recién cumplidos y tuve la suerte de disputar el Mundial de 2002", afirmó, siendo cuestionadopor la polémica acción del gol anulado a España ante Corea del Sur en una jugada en la que el propio Joaquín centró desde la banda derecha y Fernando Morientes marcó, aunque el tanto fue invalidado por el colegiado egipcio Gamal Al-Ghandour al considerar erróneamente que el balón había salido por línea de fondo.

"Sí, ya he olvidado aquello. Hace ya muchos años y, afortunadamente, pude disfrutar de aquel Mundial con 20 años recién cumplidos", apuntó, sin mostrase tampoco apesadumbrado por salir de los planes de Luis Aragonés justo antes de que llegasen los éxitos de la 'Roja', con las Eurocopas de 2008 y 2012, a la que se sumará en 2024 otra más, y el Mundial de 2010.

Su ausencia en los éxitos de la 'Roja''

Pese a que siguió en activo hasta 2023, colgando las botas después de 857 partidos oficiales en la élite, Joaquín no pudo levantar ningún título con la selección, pero se queda "con todo lo bueno que se ha conseguido después, con una etapa muy bonita para la selección española". "Estoy feliz de todo lo que se ha conseguido con tres Eurocopas y un Mundial", sentenció.