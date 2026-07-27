Parte médico oficial de Diego Conde y posible tiempo de baja del portero verdiblanco

El madrileño sufre una luxación en el hombro izquierdo, que se produjo tras un choque con Diego Llorente en una salida en falso de su área ante el Granada, y no viajará con sus compañeros a Marbella, perdiéndose el resto de la pretemporada y parte del inicio liguero

Se confirman los peores pronósticos con Diego Conde, que tuvo que ser sustituido el sábado a nueve minutos del descanso durante el Trofeo Ciudad de Granada por culpa de una mala salida de su área y un choque fortuito con su compañero Diego Llorente, que quedó unos minutos conmocionado, pero pudo seguir. No así el guardameta, que se retiró con el brazo izquierdo encogido y se marchó del Nuevo Los Cármenes con la cita extremidad en cabestrillo. Las primeras exploraciones no invitaban precisamente al optimismo, lo que terminó cumpliéndose.

Este lunes, el Real Betis desvela que el madrileño sufre una luxación en el hombro izquierdo que los servicios médicos lograron reducir en el mismo escenario, aunque las pruebas realizadas posteriormente han confirmado la dolencia en la articulación, sin especificar la posible existencia o no de daños en los ligamentos de la zona. Lo que sí se descarta, en principio, es que tenga que pasar por el quirófano, trámite que en muchos casos multiplica por dos el periodo de convalecencia, que dependerá mucho de sus sensaciones.

Los plazos para su reincorporación al equipo

Aunque la propia entidad heliopolitana especifica que "su reincorporación al trabajo con el grupo dependerá de la evolución del proceso de recuperación", este tipo de contingencias asegura una baja de no menos de 2-3 semanas que puede alcanzar las seis semanas, con casos extremos en los que la ausencia del deportista ha superado los dos meses. No parece el caso, dentro de la presunción, de Diego Conde, aunque sin duda se trata de un varapalo para el tercer fichaje hasta la fecha del conjunto verdiblanco, a priori segundo de a bordo, que se encontrará con poco ritmo y rodaje en el inicio del campeonato liguero.

La hora de Manu González

Con Pau López fuera de la disciplina verdiblanca aunque en un limbo administrativo por los problemas de inscripción del FC Andorra, Manu González promociona directamente a segundo portero durante lo que resta de pretemporada, empezando por el 'stage' en Marbella (al que está previsto que acuda como tercer arquero el internacional ucraniano Yan Zhuravskyi, a punto de cumplir 17 años) y continuando con el de Irlanda de la semana que viene.

Una oportunidad, muy a pesar de las circunstancias, para el de Isla Mayor, que viene de proclamarse junto a José Antonio Morante campeón de Europa sub 19, dejando imbatida su meta durante todo el torneo. A sus 19 años, el canterano no ha tenido minutos contra Recreativo de Huelva y Granada CF, aunque sin duda entrará en la rotación con Álvaro Valles y se estrenará en alguno de los periodos frente a Olympique Lyonnais y UD Almería.