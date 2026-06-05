El Cádiz explica la sanción de la FIFA pero otros diez clubes españoles siguen afectados

El máximo organismo del fútbol internacional ha anunciado una contundente sanción contra el equipo gaditano, por la que restringía sus fichajes durante tres mercados, pero el club español ha explicado que se trata de un error administrativo, aunque hay otros diez españoles que sí sufrirán consecuencias como el CD Lugo, el CD Badajoz o el CF Fuenlabrada

El Cádiz CF no atraviesa su mejor momento, y ha estado a punto de empeorar tras sufrir una sanción importante por parte de la Federación Internacional de Fútbol. La FIFA ha incluido al club gaditano en su 'Registration Ban List', con la que controla a los equipos si han incumplido en algún reglamento o conflicto económico. El conjunto que dirige Imanol Idiakez ha sido castigado con la imposibilidad de realizar fichajes durante tres períodos de mercado, prohibiendo la posibilidad de reforzar su plantilla.

Una sanción que ha encendido las alarmas de la afición cadista, que ha visto que su equipo no iba a poder inscribir nuevos jugadores después de pasar una temporada agónica, en la que se han salvado del descenso a Primera Federación por la mínima. Tanto es así que han batido hasta un récord histórico en la categoría de plata, y no especialmente positivo. Sin embargo, el propio club ha querido dar explicaciones y garantiza que se trata de un error.

La FIFA anuncia una sanción al Cádiz sin poder fichar jugadores en 3 mercados

El máximo organismo del fútbol internacional ha publicado una importante sanción al Cádiz que tiene activa desde el pasado día 2 de junio. Esta penalización le impide registrar jugadores durante tres periodos de inscripción, cortando así la agenda del equipo del Nuevo Mirandilla, que necesita moverse en el mercado si no quiere pasar otra temporada con el agua al cuello por no bajar de categoría.

Sin embargo, el Cádiz rápidamente ha pedido calma a sus aficionados y ha publicado que esta sanción de la FIFA se trata de un error, aunque aparezca en su 'lista de vetos'.

El Cádiz CF pone calma y confirma que esta sanción es un error financiero

Una vez saltaron las alarmas por este castigo de la FIFA, el conjunto amarillo no ha tardado en aclarar la situación. La sanción de no poder fichar durante tres mercados no va a tener consecuencias para ellos. Principalmente porque su presencia en esta lista y su impago se debe a un fallo propio en la administración.

Concretamente, a la hora de ingresar una cuantía económica por uno de sus jugadores. El 'submarino amarillo' ha explicado que se trata de "un error financiero en el número de cuenta de un pago por derechos de formación de Brian Ocampo de 3637.29€, que fue subsanado hace unos días y no acarreará sanción alguna al club". Sin embargo, otros diez clubes españoles, siguen afectados.

¿Puede el Cádiz CF fichar jugadores a pesar de la sanción de la FIFA?

La información publicada por el equipo gaditano ha aclarado que esta sanción de la FIFA ha sido un error y que no traerá consecuencias reales para el el club. Es decir, los gaditanos podrán seguir fichando e inscribiendo jugadores, después de demostrar que no tienen ningún problema ni económico ni de impago, por lo que la sanción no será efectiva.

Diez clubes españoles si tienen que cumplir la sanción de la FIFA

El caso del Cádiz CF es muy diferente al resto de equipos españoles que aparecen en esta lista, puesto que se trata de un error y finalmente no afectará al equipo. Además, también es el único equipo de La Liga (en este caso Hypermotion, la Segunda División) que aparece en esta lista. Sin embargo, hay hasta diez nombres más de equipos españoles, que sí tienen un problema.

En este expediente de sanciones aparecen equipos como el CD Badajoz o el CF Fuenlabrada, que están en la lista por impagos a sus futbolistas y disputas financieras. Junto a ellos, también aparecen el CD Lugo, el Algeciras CF, el Águilas FC, el Vélez CF, CD Manchego Ciudad Real, Club Marino de Luanco, Som y el Maresme Futbol Club SAD, todos ellos con restricciones activas.