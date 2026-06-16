La RFAF hace entrega de gafas de realidad virtual y material deportivo a los niños y niñas del hospital infantil en Sevilla

La Real Federación Andaluza de Fútbol , en colaboración con la empresa sevillana Minifunkids, han hecho entrega de gafas de realidad virtual y material deportivo para los niños y niñas del hospital infantil en Sevilla y proporcionar una experiencia única gracias a las nuevas tecnologías

Este martes 16 de junio se ha vivido "un día muy bonito" en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla. La Real Federación Andaluza de Fútbol (RFAF) ha hecho entrega de las gafas de realidad virtual y material deportivo para los niños y niñas del hospital infantil en Sevilla, con el objetivo de hacer olvidar a estos niños dónde están y que puedan vivir una experiencia única a través de la realidad virtual.

La Real Federación Andaluza de Fútbol permite una experiencia virtual única a los niños del Hospital de Virgen del Rocío

La Real Federación Andaluza de Fútbol, a través de la Fundación del Fútbol Andaluz que preside Pedro Curtido, ha hecho entrega al hospital Virgen del Rocío de las gafas de realidad virtual gracias al acuerdo de colaboración que la RFAF mantiene con la empresa sevillana Minifunkids. En este sentido, la institución federativa andaluza avanza en su compromiso social adquirido por su presidente, con el objetivo de que lo niños y niñas del hospital infantil puedan disfrutar de una experiencia virtual única explorando nuevas formas de interactuar con el mundo.

El acto de entrega de las gafas de realidad virtual en el hospital universitario Virgen del Rocío, ha contado con la presencia del presidente de la RFAF, Pedro Curtido; la delegada territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía en Sevilla, Silvia Pozo; el delegado territorial de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y de Política Industrial y Energía de la Junta de Andalucía, Antonio José Ramírez, la directora-gerente del hospital Virgen del Rocío, Nieves Romero, el vicepresidente de la Fundación del Fútbol Andaluz, Luis Medina Cantalejo, y la CEO de Minifunkinds, María José Garrido.

Un día "muy bonito" en el Virgen del Rocío en Sevilla

Todas las autoridades no dudaron en destacar que "es un día muy bonito" con la visita institucional a un hospital de referencia en Andalucía como el Virgen del Rocío y hacerlo para poner a disposición del hospital infantil una herramienta tecnológica que "humaniza y se convierte en el aliado perfecto para hacerles vida mejora a los niños". La RFAF, a través de su Fundación del Fútbol Andaluz, hizo entrega de distinto material deportivo para los jóvenes, en un día que quedará para el recuerdo y que refuerza la importancia social que el fútbol andaluz tiene para las personas.

¿Qué es el proyecto MiniFunkids?

Encabezada por la fundadora y CEO, María José Garrido, el proyecto empresarial que nace en Dos Hermanas (Sevilla) está formado por un equipo multidisciplinar de grandes profesionales en diferentes ámbitos: educativo, sanitario, atención temprana, desarrolladores informáticos, con una gran experiencia laboral.

Especialmente, destacan que se trata de todo es un equipo de grandes personas con mucha ilusión y con el mismo objetivo, "Crear para Avanzar". Gracias a muchos años de trabajo y con el apoyo de las nuevas tecnologías, se ha conseguido crear una serie de herramientas específicas de apoyo a la atención a las necesidades educativas especiales y apoyo a la estimulación, para mejorar la calidad de vida y el aprendizaje.

Este proyecto de MiniFunkids tiene como objetivo mejorar la estimulación de niños con necesidades especiales, y para ello tienen una forma de trabajar orientada de manera fácil y divertida para que los contenidos sean accesibles y estén adaptados en la medida de lo posible a las dificultades o necesidades de cada persona en las áreas motora, cognitiva, sensorial y educativa.