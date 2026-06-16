Mery Perelló confiesa cómo empezó con Rafa Nadal: "En ese momento él me perseguía a mí"

El documental de Netflix sobre la vida de Rafa Nadal sigue despertando mucha curiosidad, sobre todo, porque sus seres más queridos desvelan ciertos secretos hasta ahora mantenidos por el manacorí

'RAFA', el documental que ha sacado Netflix sobre la vida del extenista español Rafa Nadal, sigue dejando titulares de todos los colores.

El manacorí tuvo muchas dudas de hacerlo, pero, al final, su familia le animó a hacerlo. Así se lo reconoció el ganador de 22 Grand Slams a la revista HOLA: "Durante años lo rechacé porque quería proteger a las personas que están a mi lado, a mi familia y a mi equipo. Me acabaron convenciendo de que era el momento adecuado".

Y es que, viendo todo el interés que ha despertado y las confesiones que hay en el mismo, el balear seguramente no quería distracciones ni cotilleos mientras se encontraba en activo.

Ha sido a su 40 años y tras un año y medio de su retirada del tenis profesional, cuando Rafa Nadal ha decidido sacar su lado más personal y familiar, rodeado de los suyos, quienes no se han guardado ningún secreto en sus intervenciones durante el mismo.

El círculo más cercano de Rafa Nadal describe a la 'leyenda'

Producido por Skydance Sports, sus padres, su hermana Maribel, su fisioterapeuta Rafael Maymó y su esposa, Mery Perelló, son los grandes protagonistas hablando de cómo es Rafa detrás de los focos y de cómo se convirtió en leyenda.

Su madre, Ana María Parera, ha confesado que desde bien niño Rafa ya tenía su rutina: "Él empezó a jugar muy jovencito.

Su hermana, Maribel Nadal, resalta la buena infancia que tuvieron y lo cercano a su familia que siempre ha sido Nadal: "En nuestra familia, siempre hemos estado muy unidos. Cuando estábamos en Manacor, nuestros abuelos vivían en el primer piso, Tony en el segundo y nosotros en el tercero". Además, añade: "Entonces, él desde muy pequeñito siempre ha compartido mucho tiempo con nuestra familia y creo que esto también pues le ha hecho crecer en un entorno muy familiar y también muy seguro".

Pero, sin duda alguna, para historia la que ha contado su propia mujer, Mery Perelló. Su testimonio relata una historia de amor muy propia de cuentos de Disney: "Crecimos en una ciudad pequeña. Nuestras familias se conocían desde antes de nacer nosotros. Recuerdo, por ejemplo, estar en la comunión de Rafa pero claro, yo tendría seis años. Nos conocimos más cuando éramos más adolescentes y empezamos a salir un verano. Él me perseguía a mí en aquel momento".

Mery Perelló se hizo de rogar con Rafa Nadal

Y se hizo de rogar Mery Perelló, porque no comenzaron a salir hasta que el mallorquín cumplió los 19 años y ella 17. Hoy día tienen dos niños, Rafa Jr y Miquel, a quienes tratan de mantener alejados de la fama y con la cabeza bien puesta.

"Cuando eres padre tus hijos pasan a ser el centro de tu mundo. Pero no quiero que crezcan admirando al deportista que fue su padre. No tengo gran interés en que sepan quién era su padre por haber jugado al tenis. Supongo que con el tiempo lo sabrán. Pero no soy yo quien se lo va a contar", subraya Rafa Nadal.

En este sentido, el manacorí afirma cuál es el objetivo tanto suyo como de Mery con ellos: "Queremos ser unos padres normal y corriente. Que les eduquemos de la manera correcta, que crezcan bien formados y que sientan que tienen un padre y una madre que les quieren, que están a su lado y que van a apoyarles en lo que necesiten. Lo demás ya llegará".